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А1 запустил конкурента популярным стриминговым сервисам

24.02.2021 13:05 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

А1 презентовал свой новый флагманский продукт А1 Xplore Music от Deezer 18 февраля на онлайн-концерте On Air party VOKA. Уже сейчас абоненты компании могут активировать подписку и получить доступ к стриминговой платформе на выгодных условиях.

Алгоритмы популярного в Европе приложения Deezer позволят пользователям А1 Xplore Music от Deezer получать персональные рекомендации по подбору треков, пользоваться встроенной в платформу функцией распознавания песен и слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты с высоким качеством звука и без перерывов на рекламу.

Причем делать это можно как онлайн без расхода мобильного трафика, так и офлайн. А регистрация на платформе дает возможность создать свой профиль в Deezer и делиться авторскими плейлистами любимой музыки с другими пользователями.

«Наша компания стремится постоянно удивлять своих клиентов инновациями и поддерживать получение нового технологического опыта. Для этого мы объединили усилия с Deezer, одной из крупнейших стриминговых платформ в мире, и создали совместный продукт – А1 Xplore Music от Deezer. Пользователи нового сервиса смогут слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты, не расходуя трафик», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Главное же отличие от других стриминговых сервисов будет заключаться в авторском контенте, над которым уже сейчас работает команда А1: «В ближайшие месяцы мы планируем реализовывать на Deezer собственные инициативы А1, чтобы расширить на платформе представленность белорусскоязычного контента».

Первые 30 дней услуга А1 Xplore Music от Deezer предоставляется бесплатно, а по истечении тестового периода ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля и будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.

Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через Личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте А1.by. После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт).

Deezer – это французская музыкальная платформа с медиатекой в 73 миллиона треков, тысячами подкастов и аудиокниг, а также высоким качеством звука, функцией распознавания треков в мобильном приложении сервиса и возможностью использовать свой профиль для создания плейлистов и общения между зарегистрированными участниками.

 
 
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А1 презентовал свой новый флагманский продукт А1 Xplore Music от Deezer 18 февраля на онлайн-концерте On Air party VOKA. Уже сейчас абоненты компании могут активировать подписку и...
 
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