А1 запустил конкурента популярным стриминговым сервисам

А1 презентовал свой новый флагманский продукт А1 Xplore Music от Deezer 18 февраля на онлайн-концерте On Air party VOKA. Уже сейчас абоненты компании могут активировать подписку и получить доступ к стриминговой платформе на выгодных условиях.

Алгоритмы популярного в Европе приложения Deezer позволят пользователям А1 Xplore Music от Deezer получать персональные рекомендации по подбору треков, пользоваться встроенной в платформу функцией распознавания песен и слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты с высоким качеством звука и без перерывов на рекламу.

Причем делать это можно как онлайн без расхода мобильного трафика, так и офлайн. А регистрация на платформе дает возможность создать свой профиль в Deezer и делиться авторскими плейлистами любимой музыки с другими пользователями.

«Наша компания стремится постоянно удивлять своих клиентов инновациями и поддерживать получение нового технологического опыта. Для этого мы объединили усилия с Deezer, одной из крупнейших стриминговых платформ в мире, и создали совместный продукт – А1 Xplore Music от Deezer. Пользователи нового сервиса смогут слушать любимую музыку, аудиокниги и подкасты, не расходуя трафик», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Главное же отличие от других стриминговых сервисов будет заключаться в авторском контенте, над которым уже сейчас работает команда А1: «В ближайшие месяцы мы планируем реализовывать на Deezer собственные инициативы А1, чтобы расширить на платформе представленность белорусскоязычного контента».

Первые 30 дней услуга А1 Xplore Music от Deezer предоставляется бесплатно, а по истечении тестового периода ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля и будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.

Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через Личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте А1.by . После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт).

Deezer – это французская музыкальная платформа с медиатекой в 73 миллиона треков, тысячами подкастов и аудиокниг, а также высоким качеством звука, функцией распознавания треков в мобильном приложении сервиса и возможностью использовать свой профиль для создания плейлистов и общения между зарегистрированными участниками.