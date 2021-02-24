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Александра Василевича оставили под стражей еще на 2 месяца
Источник материала: АФН
Белорусские власти продлили бизнесмену Александру Василевичу срок содержания под стражей еще на 2 месяца.
"Уже 6 месяцев в тюрьме. Сегодня стражу продлили еще на 2 месяца", - сообщила в Facebook супруга Василевича Надежда Зеленкова.
Василевич был задержан в августе. У адвоката Василевича взята подписка о неразглашении, что не позволяет получит информацию, по какой статье в отношении него возбуждено уголовное дело.
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Белорусские власти продлили бизнесмену Александру Василевичу срок содержания под стражей еще на 2 месяца.
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