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Тихановская: «В Беларуси нет политики, здесь есть диктатор и подчиненные»

24.02.2021 13:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Происходящие в Беларуси процессы ни имеют ничего общего с тем, что в нормальных странах называется «внутренней политической борьбой».

Примерно так Светлана Тихановская отреагировала на вопрос, жалеет ли она о том, что «пошла в политику», в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Интервью было записано 14 февраля 2021 года.

«В политике ли я? Разве то, что происходит в Беларуси, — это политика?.. У нас нет политики, у нас есть диктатор и подчиненные», - заявила Тихановская.

Говоря о диктаторе, она сказала, что готова обсуждать гарантии безопасности Лукашенко в случае его ухода.

"…для того, чтобы остановить террор - да", - сказала Тихановская, отвечая на соответствующий вопрос.

"Как это обычно делается - маленький домик с охраной личной, да", - добавила она.

 
 
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Происходящие в Беларуси процессы ни имеют ничего общего с тем, что в нормальных странах называется «внутренней политической борьбой».
 
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