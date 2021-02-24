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Кремль: Путин и Лукашенко обсуждали восстановление экономического взаимодействия

24.02.2021 13:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали расширение и совершенствование взаимодействия РФ и РБ по линии экономических ведомств.

"Был определенный пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели", - заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу в Сочи.

"…говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере. С этой целью в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств", - добавил Песков.

 
 
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Путин и Лукашенко на переговорах в Сочи обсуждали расширение и совершенствование взаимодействия РФ и РБ по линии экономических ведомств.
 
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