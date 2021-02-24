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Летчик-испытатель сравнил Су-57 со смартфоном

24.02.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сравнение истребителя пятого поколения Су-57 с самолетом предыдущего поколения похоже на сравнение современного смартфона с кнопочным телефоном. Об этом сообщил летчик-испытатель 1-го класса Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова Владимир Волоцков, пишет ТАСС.


Фото: wikipedia.org

«Если сравнивать с самолетами предыдущего поколения, то по сравнению с самолетом Су-57 — это как если сравнивать кнопочный телефон и смартфон современный», — отметил летчик в эфире Первого канала.

По словам Волоцкова, Су-57, в отличие от самолетов предыдущего поколения, намного умнее, оказывает больше помощи летчику и «гораздо больше прощает ошибок в пилотировании».

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

 
 
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