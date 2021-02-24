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Популярный российский актер восхитился женскими маршами, которые прошли в Беларуси прошлым летом
Источник материала: Tut.by
Российский актер Иван Янковский восхитился женскими маршами, которые прошли в Беларуси летом 2020 года. После того, как он увидел цепи солидарности белорусок с цветами, у него появилась «надежда на светлое будущее». Об этом он
Интернет-сервис «Кинопоиск» взял интервью у российского актера Ивана Янковского, который исполнил главную роль в сериале «Топи» (съемки частично прошли в Беларуси — в Минске и Бресте). В прямом эфире артиста попросили вспомнить самую добрую ситуацию, которая позволила поверить в себя или в человечество. Ответ Янковского был таким:
— Это было на съемках фильма «Топи», когда были протесты [летом прошлого года в Беларуси]. Был день, когда девчонки вышли с гвоздиками на проспект. Мы в этот момент ехали из кафе, у нас был выходной. И я натурально прослезился, потому что я такого никогда не видел, когда, условно говоря, за мужчин вышли девушки.
Весь проспект, весь бульвар, все улицы просто были наполнены девушками, и они стояли с гвоздиками, пели, махали ими, а проезжающие машины сигналили, поддерживая их. Этот момент — один из наиболее свежих, когда у меня была надежда на светлое будущее по поводу всего — не только ситуации, где мы были. Что существует добро, существует свет. «Я за тебя — ты за меня».
Первые эпизоды сериала «Топи»
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Российский актер Иван Янковский восхитился женскими маршами, которые прошли в Беларуси летом 2020 года. После того, как он увидел цепи солидарности белорусок с...
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