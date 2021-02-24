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Вот что сможет Samsung Galaxy Z Fold 3 с гибким экраном

24.02.2021 13:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый смартфон компании Samsung со сгибающимся экраном — Galaxy Z Fold3 — может поддерживать перо S Pen. Об этом заявил известный инсайдер Ice universe.


Фанатский рендер предполагаемого Z Fold3

Информатор, в частности, написал: «Если ваш бюджет позволяет купить только один складной телефон, я рекомендую вам дождаться Samsung Galaxy Fold3. Ведь это будет не просто Samsung Galaxy Fold, а еще и Galaxy Note. Смартфон получит набор самых передовых технологий».

Главная особенность серии Galaxy Note — поддержка стилуса S Pen. Очевидно, что тут информатор говорит именно о ней. Ранее в Сети также заявляли о том, что в Z Fold3 впервые встроят подэкранную камеру, которую будет не видно. То есть визуально пользователь получит устройство с экраном «от края до края» без отверстий для «фронталки», но она там будет. Подобные технологии уже есть на рынке, хоть и не массово, но в Samsung якобы оттачивают ее до совершенства.

При этом о судьбе линейки гаджетов Galaxy Note Ice universe пока ничего не говорит. Напомним, что ранее некоторые информаторы говорили о ее закрытии (из-за включения поддержки пера другими девайсами Samsung с приставкой Ultra), другие, напротив, говорят, что как минимум в этом году условный Note21 Ultra ожидать еще стоит.

 
 
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Ранее в Сети также заявляли о том, что в Z Fold3 впервые встроят подэкранную камеру, которую будет не видно.
 
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