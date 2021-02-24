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Песков назвал "инвестиционным сотрудничеством" продажу беларуского "фамильного серебра" путинским олигархам

24.02.2021 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Инвестиционное сотрудничество" России и Беларуси является неотъемлемой частью "союзного государства" и двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя переговоры Путина и Лукашенко в Сочи.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи 22 февраля.

"Совместное инвестиционное сотрудничество - это то, что фигурирует на повестке дня постоянно. Поэтому это неотъемлемая часть и нашего "союзного государства" и нашего всего комплекса торгово-экономических отношений", - ответил Песков на вопрос, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов.

При этом он подчеркнул, что речь должна идти об экономической целесообразности.
"В конкретном плане каких-то перечней и так далее, конечно, быть не может, потому что это все вопрос экономической целесообразности и выгодного экономического предложения. Как и везде в мире", - цитирует Пескова РИА Новости.

"Говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны. Тоже достаточно скоро состоятся уже консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться", - сказал Песков.

"В целом эта встреча была очень полезной, очень своевременной, конструктивной и откровенной... Президент России весьма позитивно оценивает итоги состоявшейся встречи", - сообщил Песков журналистам.

По его словам, главным образом стороны говорили "о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств".

"У нас действительно произошел определенный спад пандемийный - и в объеме товарооборота, и в экономическом плане, поэтому сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, для того чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели. 

Поэтому как раз говорили о том, что по линии экономических ведомств надо активизироваться, нужно особенно обратить внимание на взаимодействие в налоговой сфере", - добавил Песков.

По словам представителя Кремля, именно с этой целью уже в ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств.
 
 
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"Инвестиционное сотрудничество" России и Беларуси является неотъемлемой частью "союзного государства" и двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь...
 
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