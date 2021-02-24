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"Кулі, дулі, пісталет". Маргарита Левчук спела омоновцам "колыбельную"

24.02.2021 13:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оперная певица Маргарита Левчук и гитарист Андрей Паук записали новую юмористическую композицию, которую посветили "неизвестным в балаклавах"

"Кулі, дулі, пісталет". Маргарита Левчук спела омоновцам "колыбельную"
Это колыбельную авторы рекомендуют "усім полузашчытнікам трохпрацэнтнага ацечэства для здаровава сна".

Текст песни написан на трасянке, в нем идет речь об ОМОНе, ГУБОПиКе и "змагарах".


Видео было опубликовано поздно вечером 23 февраля. За ночь и первую половину дня среды его посмотрели около 14 тысяч раз.


В марте 2020 Маргарита Левчук  ушла из Большого театра, она остро отреагировала на события августа и осени 2020 года.
 
 
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Оперная певица Маргарита Левчук и гитарист Андрей Паук записали новую юмористическую композицию, которую посветили "неизвестным в балаклавах"
 
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