"Кулі, дулі, пісталет". Маргарита Левчук спела омоновцам "колыбельную"

Это колыбельную авторы рекомендуют "усім полузашчытнікам трохпрацэнтнага ацечэства для здаровава сна".





Текст песни написан на трасянке, в нем идет речь об ОМОНе, ГУБОПиКе и "змагарах".









Видео было опубликовано поздно вечером 23 февраля. За ночь и первую половину дня среды его посмотрели около 14 тысяч раз.









В марте 2020 Маргарита Левчук ушла из Большого театра, она остро отреагировала на события августа и осени 2020 года.