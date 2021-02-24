ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Немецкие волейболистки объявили о бойкоте турнира в Катаре из-за запрета бикини

24.02.2021 13:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Карла Боргер и Джулия Заде назвали Катар «единственной страной», где им указывают, как выполнять их работу

Звезды германского пляжного волейбола Карла Боргер и Джулия Зуде заявили, что они будут бойкотировать турнир в Катаре в марте, потому что это «единственная страна», где игрокам запретили носить бикини на площадке.

«Мы должны быть там, чтобы выполнять свою работу, а нам запрещают носить рабочую одежду», – заявила Боргер радиостанции Deutschlandfunk.

«Это единственная страна и единственный турнир, где правительство указывает нам, как выполнять нашу работу, и мы осуждаем такой подход», – добавила она.

Доха впервые принимает турнир по женскому пляжному волейболу. Ранее в течение семи лет там проходили мужские соревнования.

Тем не менее, волейболисток попросили носить майки и длинные брюки вместо обычных бикини. Международная федерация волейбола (FIVB) заявила, что это правило введено «из уважения к культуре и традициям принимающей страны»

Однако уже после заявлений германских спортсменок федерация заявила, что никаких ограничений на ношение бикини во время соревнований в Катаре не будет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карла Боргер и Джулия Заде назвали Катар «единственной страной», где им указывают, как выполнять их работу
 
Новости дня
Новости разные
 
А1 запустил конкурента популярным стриминговым сервисам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by