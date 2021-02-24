flagstok.info Как выяснила накануне мать Анастасии Перевощиковой — Елена, её дочь втайне судили три раза. На прошлой неделе — два, и вчера — один. В сумме девушка получила 75 суток. Елена называет это «очередным пробитым дном», пишет





«Основание для новых трех сроков по 15 суток всё те же: очередное показание свидетеля и невнятное фото, где кроме флага и плаката ничего не видно. А человека карают на 75 суток. Причём, даже трёх человек. Мать-пенсионерка и старый дедушка страдают не меньше».





Как говорит Елена, сотрудник Новобелицкого РОВД Кротов прямым текстом говорил женщине о том, что однажды уже давал кому-то 85 суток ареста. И приводит его цитату в отношении Анастасии: «Рассмотрим — 15 плюс, рассмотрим — 15 плюс».





Так решается судьба Анастасии Перевощиковой. Елена не скрывает отчаяния.





«То есть, из этих слов следует, что судьбы людей решает даже не суд, а всего лишь начальник опорного пункта милиции. А то, что мы называем судом — всего лишь декорация».





Как ранее сообщал Флагшток, в январе 2020 года прошли массовые обыски у жителей Новобелицы в Гомеле . Милиция искала районные флаги. Обыски прошли у Анастасии Перевощиковой и у ее дедушки-ветерана.





22 января девушка была задержана и получила 15 суток ареста предположительно за фото с плакатом «Вернул Кондрусевича? Верни выборы!». 6 февраля Анастасию освободили, но 8 февраля ее опять вызвали в милицию и дали 15 суток ареста. Тогда вкупе она получила 45 суток ареста.





Ее 89-летний дедушка ветеран, награждённый медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», назвал происходящее «фашизмом».