Марсоход NASA прислал розовые фото Красной планеты

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первое цветное изображение было сделано марсоходом, а именно одной из его нижних камер предупреждения столкновений (Hazcam), сразу после посадки. А 22 февраля планетоход Perseverance прислал на Землю удивительные розовые кадры поверхности Марса, зафиксированные с помощью его камеры Rover Down-Look. Эта камера установлена ​​на дне марсохода и смотрит на поверхность.

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.

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