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Марсоход NASA прислал розовые фото Красной планеты
24.02.2021 13:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первое цветное изображение было сделано марсоходом, а именно одной из его нижних камер предупреждения столкновений (Hazcam), сразу после посадки. А 22 февраля планетоход Perseverance прислал на Землю удивительные розовые кадры поверхности Марса, зафиксированные с помощью его камеры Rover Down-Look. Эта камера установлена на дне марсохода и смотрит на поверхность.
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь.
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Марсоход Perseverance, который высадился на Красной планете 18 февраля, прислал цветные снимки поверхности Марса.
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