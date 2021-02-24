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Осторожно, осадки: Ирина Шейк показала, в чем встречать весну
24.02.2021 13:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская модель Ирина Шейк показала в чем встречать холодную весну: звезда появилась на улицах Нью-Йорка в разгар метели.
Модные образы Шейк не дают покоя всем стильным поклонникам: модель
На этот раз Шейк увидели на улицах Нью-Йорка в стильном образе, подходящем как для конца календарной зимы, так и для весны, которая, по прогнозам синоптиков, может стать холодной. Модель вышла на прогулку с дочкой, проигнорировав ненастную погоду и метель.
Для "заснеженного" выхода модель выбрала самый практичный и контрастный образ: черную водолазку и джинсы, грубые ботинки на шнуровке и короткий пуховик с черно-белым принтом.
Анималистический пуховик привлек внимание поклонников и стал едва ли не самой желанной вещью для всех модниц в Instagram и главной вещью для переменчивой погоды.
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