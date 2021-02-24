ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава СК Беларуси собирается получить ученую степень. Защита будет публичной?

24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Иван Носкевич готовит диссертацию о кадровой политике государства.

Глава СК Беларуси собирается получить ученую степень. Защита будет публичной?

Фото TUT.BY

Председатель СК Беларуси Иван Носкевич намерен получить ученую степень кандидата юридических наук. Информация об этом размещена на сайте Высшей аттестационной комиссии Беларуси.

Носкевич готовится защитить диссертацию на тему: «Следственный комитет Республики Беларусь как субъект реализации государственной кадровой политики: административно-правовые аспекты».

А автореферате диссертации соискатель отмечает, что административно-правовые аспекты «исследованы на основе общепризнанных принципов международного права, национального законодательства и практики его применения, а также позитивного отечественного и зарубежного опыта в рассматриваемой сфере».

Ранее в интервью различным изданиям Носкевич рассказывал, что не смог в свое время поступить на юридический факультет БГУ.

Затем он окончил Украинскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение», Полесский государственный университет по специальности «экономист» и Академию управления при Президенте РБ по специальности «Государственное строительство».

Защита его диссертации пройдет на Юридическом факультете БГУ 31 марта в 14 часов. Как известно, подобные мероприятия часто являются публичными.

Напомним, Иван Носкевич в прошлом году был включен в список белорусских чиновников, ответственных за политические репрессии, попавших под санкции ЕС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Носкевич готовит диссертацию о кадровой политике государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александра Василевича оставили под стражей еще на 2 месяца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by