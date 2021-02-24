Глава СК Беларуси собирается получить ученую степень. Защита будет публичной?

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Иван Носкевич готовит диссертацию о кадровой политике государства.





Фото TUT.BY

Председатель СК Беларуси Иван Носкевич намерен получить ученую степень кандидата юридических наук. Информация об этом размещена на сайте Высшей аттестационной комиссии Беларуси .

Носкевич готовится защитить диссертацию на тему: «Следственный комитет Республики Беларусь как субъект реализации государственной кадровой политики: административно-правовые аспекты».

А автореферате диссертации соискатель отмечает, что административно-правовые аспекты «исследованы на основе общепризнанных принципов международного права, национального законодательства и практики его применения, а также позитивного отечественного и зарубежного опыта в рассматриваемой сфере».

Ранее в интервью различным изданиям Носкевич рассказывал, что не смог в свое время поступить на юридический факультет БГУ.

Затем он окончил Украинскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение», Полесский государственный университет по специальности «экономист» и Академию управления при Президенте РБ по специальности «Государственное строительство».

Защита его диссертации пройдет на Юридическом факультете БГУ 31 марта в 14 часов. Как известно, подобные мероприятия часто являются публичными.

Напомним, Иван Носкевич в прошлом году был включен в список белорусских чиновников , ответственных за политические репрессии, попавших под санкции ЕС.