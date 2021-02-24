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Песков: «Встреча была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной»
24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пресс-секретарь президента России, Путин и Лукашенко договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.
– Встреча была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной. Конечно, главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств, –сказал Дмитрий Песков, сообщает
Также, кроме прочего, представитель Кремля сообщил, что Путин и Лукашенко говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны: «Тоже достаточно скоро уже состоятся консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться».
И подытожил: «Президент России весьма позитивно оценивает итоги встречи».
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Пресс-секретарь президента России, Путин и Лукашенко договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.
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