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Песков: «Встреча была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной»

24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Пресс-секретарь президента России, Путин и Лукашенко договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

– Встреча была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной. Конечно, главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств, –сказал Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Также, кроме прочего, представитель Кремля сообщил, что Путин и Лукашенко говорили о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе министерств обороны: «Тоже достаточно скоро уже состоятся консультации между этими ведомствами, министры обороны будут общаться».

И подытожил: «Президент России весьма позитивно оценивает итоги встречи».

 
 
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Пресс-секретарь президента России, Путин и Лукашенко договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.
 
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