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Компания Ford откажется от ДВС-моделей в Европе через 9 лет

24.02.2021 13:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Руководство концерна Ford огласило планы на развитие бренда в европейском регионе. К 2030 году дилеры ЕС прекратят продавать Ford c двигателями внутреннего сгорания. Таким образом, американская марка стала очередным брендом, который решил полностью перейти на электрокары, пишет агентство Autonews.

В 2023 году на конвейер в городе Кельн, где сейчас собирают Fiesta, поступит абсолютно новая электрическая модель. Позже завод полностью переоборудуют под выпуск EV. На это компания Ford намерена выделить миллиард долларов. В 2024-м в продажу поступит второй серийный электрокар для Европы. К 2026-му у Ford не будет моделей без тягового электромотора (останутся электрокары и гибриды). А в 2030-м клиентам предложат покупать исключительно электрические Ford.

Не так давно Ford и Volkswagen подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства американский концерн получит доступ к архитектуре MEB, на которой построены Volkswagen ID.3 и ID.4.

Ford Focus II Рестайлинг SES, 2008 г.в., 167 000 км
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
13 393 р.
5150$ / 4235€
Ford F-Series X, 1997 г.в., 130 000 км
белый, пикап, дизель 3.2 л, автоматическая, задний привод
28 607 р.
11 000$ / 9046€
Ford Fusion (North America) II, 2014 г.в., 90 000 км
черный, седан, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
31 205 р.
11 999$ / 9868€
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Руководство концерна Ford огласило планы на развитие бренда в европейском регионе. К 2030 году дилеры ЕС прекратят продавать Ford c двигателями внутреннего сгорания....
 
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