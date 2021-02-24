Компания Ford откажется от ДВС-моделей в Европе через 9 лет

Источник материала: Onliner

Руководство концерна Ford огласило планы на развитие бренда в европейском регионе. К 2030 году дилеры ЕС прекратят продавать Ford c двигателями внутреннего сгорания. Таким образом, американская марка стала очередным брендом, который решил полностью перейти на электрокары, пишет агентство Autonews .

В 2023 году на конвейер в городе Кельн, где сейчас собирают Fiesta, поступит абсолютно новая электрическая модель. Позже завод полностью переоборудуют под выпуск EV. На это компания Ford намерена выделить миллиард долларов. В 2024-м в продажу поступит второй серийный электрокар для Европы. К 2026-му у Ford не будет моделей без тягового электромотора (останутся электрокары и гибриды). А в 2030-м клиентам предложат покупать исключительно электрические Ford.

Не так давно Ford и Volkswagen подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства американский концерн получит доступ к архитектуре MEB, на которой построены Volkswagen ID.3 и ID.4.