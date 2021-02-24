Главное в среду. Лукашенко и Путин намерены «активизироваться» в военной сфере, соучредителю Kyky продлили срок содержания под стражей

Источник материала: Onliner Итак, это очередная среда с политическими новостями. Сегодня пресс-секретарь российского президента рассказал об активизации работы Беларуси и России по линии Минобороны, а соучредителю Kyky Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей на два месяца. Рассказываем ниже обо всех этих событиях.

Песков — об активизации работы Беларуси и России по линии Минобороны

Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, а также Минэкономразвития и налоговых служб. Об этом со ссылкой на Дмитрия Пескова пишет ТАСС. Пресс-секретарь российского президента уточнил, что сторонам надо преодолевать спад, вызванный пандемией.

Ранее, не ограничившись личным общением в Сочи, Лукашенко и Путин созванивались и «договаривали» то, что не успели. Обсуждали, в частности, совместные налоги, кооперацию в ВПК, оборону, работу со СМИ. Все это во имя «выравнивания условий для жизни людей и для бизнеса в Союзном государстве».

Взаимодействие в оборонной сфере предполагает, что в ближайшее время состоятся контакты белорусских и российских военных на уровне министерств.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко по результатам переговоров пришли к выводу, что нужно прилагать очень энергичные усилия для компенсации спада, вызванного эпидемией и «вывести на траекторию роста все основные показатели».

Александру Василевичу продлили срок содержания под стражей

Жена соучредителя Kyky Александра Василевича написала в Facebook, что ее мужу в очередной раз продлили срок содержания под стражей на два месяца. Василевич находится за решеткой с конца августа.





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