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Суд вынес приговор мотоциклисту, который в Воложине насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист, насмерть сбивший женщину на переходе в Воложине, получил 4 года «химии». Об этом
Напомним, авария
Суд признал мотоциклиста виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к ограничению свободы на 4 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В пользу потерпевшей суд постановил взыскать с обвиняемого денежную компенсацию морального вреда в размере 7000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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Мужчина получил четыре года «химии».
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