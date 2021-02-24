Суд вынес приговор мотоциклисту, который в Воложине насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист, насмерть сбивший женщину на переходе в Воложине, получил 4 года «химии». Об этом сообщили в пресс-службе Миноблсуда.



Фото: ГАИ

Напомним, авария произошла вечером 25 августа. Следствие установило, что 26-летний водитель мотоцикла Honda CBR ехал со стороны улицы Ленина в направлении площади Свободы со скоростью 91,5 км/ч. Приближаясь к обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу, он применил неправильные приемы управления мотоциклом, попытался объехать пешехода с левой стороны, выехал на встречку и экстренно затормозил, от чего транспортное средство переместилось на переход и сбило 42-летнюю женщину. В результате ДТП последняя получила тяжкие телесные повреждения, от которых умерла на месте происшествия.

Суд признал мотоциклиста виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил к ограничению свободы на 4 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В пользу потерпевшей суд постановил взыскать с обвиняемого денежную компенсацию морального вреда в размере 7000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.