У кого на стопе появляется «шишка»? Врач - о вальгусной деформации первого пальца

Источник материала: Tut.by

Шишка (косточка) на стопе — это не только эстетическая проблема, уверен травматолог-ортопед Иван Разуванов. Врач рассказывает, как постоянные натоптыши (и другие признаки) могут указывать на начало деформации стопы на ранних этапах и что будет, если с этим ничего не делать.



Иван РазувановВрач травматолог-ортопед высшей категории медицинского центра «Кравира»

Шишка на стопе — это что?

По-медицински, это вальгусная деформация первого пальца, когда первая плюсневая кость искривляется, смещается большой палец и выпирает косточка. Следствие этого — отклонение большого пальца вбок, возможно некоторое «подкручивание» пальца, рост «шишки» на стопе, появление натоптышей на подошвенной поверхности стопы возле пятого или первого пальца, жгучие боли, дискомфорт.

Почему она появляется?

В основе патологии — поперечное плоскостопие, а оно может быть связано с разными процессами. Одна из предпосылок — форма стопы (она бывает греческая, римская, египетская и т.д.) Так, обладатели греческого типа стопы (когда второй палец стопы длиннее, чем все остальные, а первый — короче, чем второй) генетически и функционально более подвержены поперечному плоскостопию и вальгусной деформации первого пальца.

Чаще вальгусной деформации стопы подвержены женщины. Это может быть связано с выбором обуви, например, на высоком каблуке, обуви с острыми носами, на высокой танкетке. Когда женщина регулярно носит такую обувь, нагрузка на стопу распределяется не совсем корректно — на передний отдел стопы, который к этому практически и анатомически не приспособлен. Чем выше женщина поднимается на каблук, тем больше нагрузка с заднего отдела стопы перераспределяется на передний, как итог — стопа распластывается из-за статической перегрузки. Особенно опасно, если у женщины повышен индекс массы тела. С ортопедической точки зрения каблук должен быть 2−4 см, чтобы нагрузка на задний и передний отделы стопы была приблизительно 50 на 50.



Фото: nhs.uk

Может вальгусная деформация быть только на одной стопе?

Чаще она развивается сразу на двух стопах, но бывает и такое, что одна стопа существенно обгоняет вторую, поэтому на ней уже появилась шишка, а на второй пока нет. Именно поэтому при корректировке ситуации на этапе, когда возможно консервативное лечение, врач может назначить индивидуальные стельки. Типовые тоже качественные, но они не всегда подходят, так как изготавливаются на основе среднестатистических лекал, а здесь важно учитывать особенности каждой стопы.

Страдает только первый палец?

Возможна параллельная деформация и пятого пальца стопы (варусная деформация), который искривлен внутрь, условно он начинает «смотреть» на первый палец.

Как заметить, что начинается процесс деформации стопы еще до появления шишки?

Для начала надо постоянно осматривать свои стопы. Зачастую еще до того, как на пальце вальгусного отклонения нет, могут развиться натоптыши на подошвенной поверхности стопы. Женщины активно посещают педикюрные кабинеты, чтобы их убрать, регулярно их счищают, но они снова появляются. Эти натоптыши со временем могут становиться болезненными, например, их убрали — и начинается жжение, ощущение будто ходишь по раскаленным углям (особенно если работает человек весь день на ногах).

Еще одним из ранних проявлений может быть воспалительный процесс в области первого пальца: возникают так называемые бурситы (воспаление суставных сумок. — Прим. TUT.BY), появляется припухлость, покраснение.

Часто на большом пальце на раннем этапе начинает врастать ноготь. Человек, например, удаляет его сразу в педикюрном кабинете, потом у хирурга, но ничего не помогает. Тут важно скорректировать ту же обувь, посмотреть на ситуацию с точки зрения ортопедии.

Еще один момент: если вы заметили, что размер обуви, который постоянно носили, больше вам не подходит — это тоже повод понаблюдать за своей стопой.

Деформацию на раннем этапе можно остановить?

Если деформация началась, уже есть поперечное плоскостопие, то остановить ее полностью консервативными методами невозможно. Но можно затормозить ее развитие, восполнив имеющиеся дефекты стопы. Речь идет об использовании ортопедических стелек, и в этом случае предпочтительно индивидуального изготовления.

Эта проблема касается и детей?

В целом вальгусная деформация может затрагивать любые части нижних и верхних конечностей и может наблюдаться как у детей, так и у взрослых. Она может быть врожденной или приобретенной.

Если говорить о стопах, то наиболее распространенная проблема у детей — плосковальгусная стопа. Это комплекс патологий, обусловленный мышечным компонентом, который у детей раннего возраста (до 5−7 лет) полостью устраним, если нет врожденных анатомических предпосылок развития самих костей (а это бывает достаточно редко).

Особое внимание нужно уделить детям, которые начинают ходить — даже если они ходят вдоль опоры. Проблемы, связанные со стопой, голеностопным, коленным суставами, голенью, могут появиться именно на этом этапе. Родителям важно знать, что все осевые взаимоотношения формируются до 6−8 лет, поэтому у детей в большинстве случаев все можно исправить абсолютно консервативными методами (физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, ортопедическая коррекция, ношение правильной обуви и т.д.).

Если не лечить эту шишку, что будет?

При развитии вальгусной деформации нарушается биомеханика стопы, определенные ее отделы перегружены, а другие — недогружены. Перегруженные подвергаются повышенному износу: страдает суставной хрящ, капсулы суставов, связки, начинаются изменения в костной ткани, формируется деформирующий артроз. Может появиться со временем болевой синдром, дискомфорт при ходьбе, отечность стоп. Все это дополняется затруднениями при выборе обуви.

А какие есть варианты лечения?

Лечение зависит от большого количества факторов — возраста, формы стопы, степени уплощения свода стопы, изменений суставов и т.д. Необходимо делать рентгенограмму, расчеты. В некоторых случаях возможна консервативная корректировка, а в некоторых не обойтись без хирургического вмешательства.