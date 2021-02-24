В Великобритании нашли редкий жернов, украшенный фаллическим изображением

Источник материала: Tut.by

Британские археологии обнаружили резное изображение фаллоса, которое могло служить талисманом для привлечения удачи 2000 лет назад. Об этом пишет Live Science со ссылкой на Oxford Archeology .



Фото: Oxford Archaeology

По данным Oxford Archeology, жернов римской эпохи — камень, используемый для измельчения зерна, например пшеницы, — был сломан, когда его обнаружили во время раскопок в 2017—2018 годах, проводимых вдоль дороги A14 частной археологической компанией из Великобритании. Но только недавно, изучив разбитый жернов, археологи поняли, что на нем есть фаллические изображения.

«Как один из четырех известных примеров римско-британских жерновов, украшенных таким образом, жернов A14 является очень важной находкой, — говорится в заявлении Рут Шаффри (Ruth Shaffrey), специалиста в Oxford Archeology South. — Это дает представление о важности мельницы для местного населения и защитных свойствах, которыми наделяли жернов и его продукцию (муку) благодаря изображению фаллоса на его верхней поверхности».

Во время раскопок археологи обнаружили более 300 жерновов или ручных мельниц. Но именно этот битый камень, найденный недалеко от Кембриджа, привлек их внимание благодаря необычному узору. Вероятно, этот жернов был сломан еще тысячи дет назад, после чего он использовался как инструмент для шлифования.

Изображения мужских гениталий использовались в римскую эпоху. Например, в Помпеях и Израиле археологи нашли фаллические амулеты, сделанные в тот исторический период, а в Турции другие команды обнаружили мозаику и граффити, которые по нынешним меркам сочли бы неприличными. Но в римскую эпоху это считалось важным символом силы и мужества, например легионеры обычно носили амулет с фаллосом, чтобы привлечь удачу перед битвой.

Другие находки в результате археологических раскопок вдоль трассы A14 включают бивни шерстистого мамонта, черепа шерстистых носорогов и самые ранние свидетельства пивоварения в Великобритании, датируемые 400 годом до нашей эры. Археологи также нашли вторую известную золотую монету в Великобритании с изображением римского императора Лелиана, правившего всего два месяца в 269 году нашей эры, прежде чем он был убит.