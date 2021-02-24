БФСС и Козеко выдвинули в члены белорусского НОК Снытину и Попова

"Учитывая высокий профессионализм и спортивные достижения Попова С. Г. и Снытиной Е. А., полагаю, что указанные кандидаты являются достойными избрания в состав членов Национального олимпийского комитета Республики Беларусь.





Обращаю Ваше внимание, что срок представления мною кандидатур в состав членов Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в срок до 10 февраля 2021 пропущен мной по уважительной причине: с 21 января 2021 года я госпитализирован в ГУ "Республиканский клинический медицинский центр" Управления делами президента Республики Беларусь и нахожусь на стационарном лечении", — цитирует Tribuna.com письмо Николая Козеко генсекретарю НОК Полине Головиной.





Степан Попов — чемпион мира и Европы по самбо, победитель Европейских игр, заслуженный мастера спорта Беларуси.





Екатерина Снытина — бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года, участница двух Олимпиад в 2008 и 2016, призер чемпионатов Турции, России, Франции, Польши и Беларуси.





Оба они подписали письмо спортсменов за новые президентские выборы и против насилия силовиков на улицах.