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Семь белорусских ИТ-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира

24.02.2021 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Семь ИТ-компаний c белорусскими офисами разработки попали в «The 2021 Global Outsourcing 100». Это обновлённый рейтинг 100 лучших аутсорсеров в мире по версии Международной ассоциации профессионалов в области аутсорсинга (IAOP).


В топ-100 лучших аутсорсеров вошли: A1QA, Bell Integrator, Ciklum, IBA Group, Intetics, Itransition, SolbegSoft. Также в сотню попала российская компании Artezio, у которой три центра разработки в Беларуси — в Минске, Могилеве, Витебске. По сравнению с рейтингом, опубликованном год назад, в новом топ-100 не оказалось белорусских компаний iTechArt Group и Qulix.

В рейтинг входят как крупные мировые компании, представленные в категории «Лидеры», так и мелкие, быстрорастущие фирмы с годовым доходом менее 50 миллионов долларов и количеством сотрудников менее 5 тысяч, входящие в категорию «Восходящие звезды».

При составлении рейтинга 2021 года компании оценивались в следующих категориях:

«Customer References» — рекомендации клиентов
«Awards & Certifications» — награды и сертификаты
«Programs for Innovation» — программы инноваций
«Corporate Social Responsibility» — корпоративная социальная ответственность
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Семь ИТ-компаний c белорусскими офисами разработки попали в «The 2021 Global Outsourcing 100». Это обновлённый рейтинг 100 лучших аутсорсеров в мире по версии Международной...
 
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