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Проспал: под Речицей у дальнобоя из Азербайджана слили 655 литров бензина

24.02.2021 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под Речицей дальнобойщик остался без топлива. Пока он спал, неизвестный открыл крышку бензобака и слил бензин.


иллюстративное фото

Как пишет «Дняпровец» со ссылкой на Речицкое РОВД, 30-летний житель Баку остановился на ночь на стоянке на трассе «Граница РФ-Гомель-Кобрин».

Проснувшись утром, его ждал неприятный сюрприз - пустой бак. Кто-то слил 655 литров топлива.
 
Теги: Гомель
 
 
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Под Речицей дальнобойщик остался без топлива. Пока он спал, неизвестный открыл крышку бензобака и слил бензин.
 
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