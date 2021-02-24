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Проспал: под Речицей у дальнобоя из Азербайджана слили 655 литров бензина
Источник материала: Партизан
Под Речицей дальнобойщик остался без топлива. Пока он спал, неизвестный открыл крышку бензобака и слил бензин.
иллюстративное фото
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Проснувшись утром, его ждал неприятный сюрприз - пустой бак. Кто-то слил 655 литров топлива.
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Под Речицей дальнобойщик остался без топлива. Пока он спал, неизвестный открыл крышку бензобака и слил бензин.
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