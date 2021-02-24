Белые аисты возвращаются в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 фев – Sputnik. Уже в марте белых аистов можно будет наблюдать в своих прошлогодних гнездах. Кроме них, в Беларусь летят кукушки, черные стрижи, многие виды уток, рассказали Sputnik в общественном объединении "Ахова птушак Бацькаушчыны".

Интересно, что все больше птиц остаются зимовать в Беларуси. Например, цапли, бакланы, черные дрозды.

"Например, обычные грачи, которые еще до недавнего времени считались вестниками весны, этой зимой были замечены почти по всей стране. И понять, кто оставался на зимовку, а кто улетал – сложно", - рассказал специалист по природоохранным вопросам Семен Левый.

По его словам, "сегодня мы видим тех птиц, которые раньше не проводили зимние месяцы на территории нашей страны. Например, горихвостки-чернушки. Последние два года мы наблюдаем их у нас".

Уходящая зима запомнится и тем, что довольно часто в городах стали замечать снегирей. В суровую морозную погоду они более заметны.

"Большинство людей видят птиц только тогда, когда они спускаются на уровень глаз человека. Когда снегири сидят на ясенях, кленах, их не замечают. Эта зима холодная: птицы съели корм, который находили наверху, на деревьях, поэтому спускались за едой вниз", - пояснил специалист.

Орнитолог отметил, что этой зимой было много снега, а значит, скорее всего, на реках страны будет большое половодье. Это обещает интересную весну в плане наблюдений за миграцией птиц.

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