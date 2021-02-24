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Редчайшее явление: Ниагарский водопад покрылся льдом – видео
24.02.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По причине аномальных холодов Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, частично замерз. На кадрах видно: несколько из некогда свободно текущих потоков воды в провинции Онтарио покрыты льдом. Кроме того, близлежащая территория и постройки укрыты толстым слоем снега.
Однако морозы не испугали туристов. Количество желающих посетить природную достопримечательность только увеличилось. Некоторым счастливчикам даже удалось увидеть и запечатлеть радугу над застывшим водопадом.
По данным Национального метеобюро Канады, с конца прошлой недели в восточных, центральных и арктических районах страны установились экстремальные морозы — столбики термометров опускались до минус 30-40 градусов Цельсия, а местами — до минус 55 градусов.
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Сильные морозы, которые в последние несколько дней установились в Канаде и в северных районах США, частично сковали Ниагарский водопад. Смотрите на видео, как...
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