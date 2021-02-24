ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волочкова рассталась с "тайным мужчиной" и призналась в любви другому

24.02.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская балерина Анастасия Волочкова старается не унывать после разрыва с тайным бойфрендом: в своем инстаблоге звезда показала главного мужчину в своей жизни.

Экс-солистка Большого театра недавно пережила разрыв с человеком, которого скрывала несколько лет. Звезда была уверена, что роман закончится свадьбой, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Все это время блондинку поддерживал самый важный человек в ее жизни.

После расставания с бойфрендом Волочкова призналась в любви другому человеку: балерина показала своего отца - 73-летнего чемпиона СССР по теннису Юрия Волочкова.

Много лет назад мужчина перенес несколько инсультов и потерял способность двигаться и говорить, но это не мешает отцу и дочери понимать друг друга без слов.

В своей публикации в Instagram Волочкова поздравила отца с прошедшим 23 февраля и показала ролик, где говорит с ним по видеосвязи.

Напомним, что недавно произошло еще одно громкое событие в шоу-бизнесе: Ольга Бузова рассталась с бойфрендом.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не только Ольге Бузовой не везет в личной жизни: "королева шпагата" также пытается восстановиться после разрыва с возлюбленным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Главное в среду. Лукашенко и Путин намерены «активизироваться» в военной сфере, соучредителю Kyky продлили срок содержания под стражей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by