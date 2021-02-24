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Волочкова рассталась с "тайным мужчиной" и призналась в любви другому
24.02.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская балерина Анастасия Волочкова старается не унывать после разрыва с тайным бойфрендом: в своем инстаблоге звезда показала главного мужчину в своей жизни.
Экс-солистка Большого театра недавно пережила разрыв с человеком, которого скрывала несколько лет. Звезда была уверена, что роман закончится свадьбой, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Все это время блондинку поддерживал самый важный человек в ее жизни.
После расставания с бойфрендом Волочкова призналась в любви другому человеку: балерина показала своего отца - 73-летнего чемпиона СССР по теннису Юрия Волочкова.
Много лет назад мужчина перенес несколько инсультов и потерял способность двигаться и говорить, но это не мешает отцу и дочери понимать друг друга без слов.
В своей публикации в Instagram Волочкова поздравила отца с прошедшим 23 февраля и показала ролик, где говорит с ним по видеосвязи.
Напомним, что недавно произошло еще одно громкое событие в шоу-бизнесе:
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