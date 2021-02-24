Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская балерина Анастасия Волочкова старается не унывать после разрыва с тайным бойфрендом: в своем инстаблоге звезда показала главного мужчину в своей жизни.

Экс-солистка Большого театра недавно пережила разрыв с человеком, которого скрывала несколько лет. Звезда была уверена, что роман закончится свадьбой, но до ЗАГСа дело так и не дошло. Все это время блондинку поддерживал самый важный человек в ее жизни.

После расставания с бойфрендом Волочкова призналась в любви другому человеку: балерина показала своего отца - 73-летнего чемпиона СССР по теннису Юрия Волочкова.

Много лет назад мужчина перенес несколько инсультов и потерял способность двигаться и говорить, но это не мешает отцу и дочери понимать друг друга без слов.

В своей публикации в Instagram Волочкова поздравила отца с прошедшим 23 февраля и показала ролик, где говорит с ним по видеосвязи.

Напомним, что недавно произошло еще одно громкое событие в шоу-бизнесе: Ольга Бузова рассталась с бойфрендом .

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