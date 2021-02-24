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Raiffeisen Bank не собирается продавать «Приорбанк»

24.02.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Австрийский Raiffeisen Bank International опроверг сообщения о якобы существующем намерении продать «Приорбанк», которые появились 23 февраля на некоторых белорусских интернет-ресурсах и в телеграм-каналах.

Raiffeisen Bank не собирается продавать «Приорбанк»

«RBI не проводит переговоров относительно продажи дочернего банка в Беларуси, а также не предоставляет полномочия третьей стороне на подобные действия», — говорится в сообщении на сайте «Приорбанка».

Отмечается, что, «несмотря на некоторые ограничения», финансовые результаты «Приорбанка» остаются на высоком уровне.

«Белорусский рынок по-прежнему обеспечивает значительную прибыль и сохраняет потенциал для дальнейшего роста», — подчеркивается в комментарии.

«Приорбанк» — самый крупный белорусский коммерческий банк с западноевропейским капиталом, входит в число системно значимых банков страны.

Доля Raiffeisen в уставном фонде «Приорбанка» составляет 87,74%, Госкомимущество Беларуси владеет 6,31% акций, прочие юридические лица — 1,11%, физлица — 4,84%.  

 
 
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Австрийский Raiffeisen Bank International опроверг сообщения о якобы существующем намерении продать «Приорбанк», которые появились 23 февраля на некоторых белорусских...
 
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