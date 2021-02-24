Какие послабления гражданам делает новый КоАП? Пять ключевых новшеств

С 1 марта в Беларуси вступает в силу новый КоАП. Naviny.by выбрали новшества, которые облегчат жизнь белорусам, если они попали под административную ответственность.



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Виновных не станут грести под одну гребенку

В статье 2.2 нового КоАП все нарушения разделены на три группы «в зависимости от характера и степени общественной вредности».

Это административные проступки, значительные и грубые административные нарушения.

Благодаря такой градации к виновным будут применять разные меры воздействия, и наказание по идее станет адекватнее, справедливее.

При этом проступками считаются нарушения, за которые на гражданина налагается взыскание в виде штрафа до 290 рублей.

К примеру, распитие алкоголя в общественных местах или невыполнение обязанности по воспитанию детей.

К значительным относятся нарушения, за которые последует конфискация, депортация, взыскание стоимости или штраф свыше 290 рублей.

Например, нарушение авторского права или умышленное незаконное пересечение госграницы.

Тогда как грубыми с 1 марта будут считаться нарушения, за которые налагается взыскание в виде общественных работ, административного ареста, лишения права заниматься какой-либо деятельностью, а также нарушения, повторное совершение которых влечет уголовную ответственность.

К примеру, пропаганда нацистской символики или неповиновение должностному лицу при исполнении им служебных полномочий.

Что касается общественных работ, то это новый для независимой Беларуси вид административного взыскания.

Под общественными работами в статье 6.5 КоАП понимается бесплатный труд, «направленный на достижение общественно полезных целей».

Нарушитель станет трудиться во время, свободное от основной работы, службы или учебы.

Общественные работы могут занимать от 8 до 60 часов и выполняться не более четырех часов в день.

Если человек, привлеченный к административке, откажется делать эту работу, к нему применят другие меры взыскания — штраф или арест.

В первый раз — предупреждение

Если человек совершит проступок впервые, то ему лишь сделают предупреждение и освободят от административки. Об этом сказано в статье 8.3 нового КоАП.

Для этого гражданину придется признать, что он допустил нарушение. Кроме того, он должен быть «чист» от административных взысканий в течение года.

Но вот за нарушения правил дорожного движения предупреждения (за некоторыми исключениями) предупреждать не будут — сразу штраф!

Законодатель пошел на это, чтобы обеспечить безопасность движения на дорогах.

Нарушители статей КоАП, в которых речь идет об управлении транспортным средством, поблажек не получили. Это в том числе превышение скорости, проезд на красный свет, несоблюдение правил эксплуатации транспорта и его остановки. Все они перечислены в пункте 4 статьи 8.3 КоАП.

Исключение допущено только для части «водительских» статей. К примеру, за нарушение правил пользования мобильным телефоном за рулем в первый раз можно отделаться предупреждением.

Заплатил штраф — сразу «обнулился»

В том случае, когда человек совершит проступок, будет считаться, что он не подвергался взысканию со дня исполнения этого взыскания, то есть дня оплаты штрафа (статья 4.9 нового кодекса).

Тогда как по старому КоАП гражданин «числился» подвергавшимся взысканию, пока после исполнения не проходил целый год.

Новшество начнет действовать только в отношении административных проступков.

Если же белорус допустит значительное нарушение, то взыскание будет «тянуться» за ним как след ровно шесть месяцев после исполнения (например, после уплаты штрафа свыше 290 рублей). А если человек совершит грубое нарушение, то год (например, после окончания общественных работ).

Штраф по сумме как несколько талончиков

Гражданин, который привлечен к административке, может получить штраф в размере «менее нижнего предела штрафа, предусмотренного за совершенное нарушение», но не меньше 2,9 рубля.

Новый КоАП допускает это в статье 7.8, если есть исключительные обстоятельства, связанные с характером самого нарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением гражданина.

Например, если человек тяжело болен или у него сложное финансовое положение.

Уменьшить штраф помогут и другие обстоятельства.

Например, если гражданин станет помогать следствию устанавливать обстоятельства по делу, например, давать пояснения. Или же добровольно устранит допущенные нарушения.

Месяц под арестом, зато «домашним»

Белорусов в возрасте от 14 до 18 лет, которые совершили административные нарушения, могут вообще освободить от ответственности.

В этом случае несовершеннолетний получит предупреждение. На тех же условиях, что и любой другой человек, который впервые допустил проступок.

Но на этом дело не закончится. Новый КоАП в статье 9.4 разрешает применять к несовершеннолетнему нарушителю меры воспитательного воздействия — одну или все сразу.

Это, прежде всего, разъяснение законодательства, которое нарушил подросток. Потом идет «возложение обязанности» извиниться перед потерпевшим и загладить причиненный вред, а также ограничение досуга.

В последнем случае подростку не разрешат посещать определенные места и использовать отдельные формы досуга. Например, ходить в кино и играть в компьютерные игры.

Эта воспитательная мера может применяться до 30 суток.