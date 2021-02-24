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Заборы должны быть серыми. Чем закончилась история с муралом, который переполошил весь город

24.02.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В этом мире все переменчиво: если еще год назад никого не интересовало, что нарисовано у тебя на заборе (особенно с «внутренней» стороны), то в конце 2020-го — начале 2021-го это стало заботой чиновников на всех уровнях. В середине января мы рассказали историю родом из Калинковичей — на территории жилого дома, разделенного на пять собственников, появился мурал — всадник на коне да на фоне белых и красных полос. Эффектно, заметно и явно лучше большинства заборных рисунков. Но местная власть не оценила.

Одной из собственниц было вынесено предписание — «привести в надлежащее состояние внешний вид железобетонного ограждения путем закрашивания бело-красно-белого изображения с рисунком всадника». Жительница Калинковичей предписание проигнорировала — в нем даже не было указано, какой именно закон или постановление оказались нарушены с появлением мурала.

Но система не забыла про горожанку — протокол по 23.34 не заставил себя долго ждать: оказалось, что мурал есть пикетирование. Вдогонку было назначено судебное заседание. Первое слушание состоялось 17 февраля. «Мы подали ходатайство о прекращении дела, так как никакого пикетирования (то есть массового мероприятия) не было, — уточняет Дмитрий, супруг собственницы. — Более того, на заборе изображен не герб „Погоня“, а всадник из компьютерной игры. Адвокат также обратила внимание судьи на то, что срок по привлечению по статье 23.34 давно истек, так как милиция зафиксировала рисунок еще в ноябре, а уже февраль заканчивается. Несмотря на все, рассмотрение дела перенесли на 23 февраля».

И вот сегодня решение было обнародовано: «В неустановленный период времени с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов, Я-ко В. В. провела массовое мероприятие — пикетирование, на проведение которого не было получено соответствующее разрешение Калинковичского райисполкома, путем размещения на железобетонном ограждении дворовой территории для демонстрации гражданам в месте, доступном для обозрения со стороны улицы Геологов, изображение всадника, символизирующее герб „Погоня“ на фоне развевающегося бело-красно-белого флага с нанесенной надписью „Нас не стрымаць“,... чем нарушила установленный ст. 10 Закона Республики Беларусь „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ порядок проведения пикетирования, являясь участником такого мероприятия при отсутствии в данном деянии состава преступления».

Итог разбирательства — десять базовых величин штрафа, что на сегодняшний день составляет 290 рублей. (К слову, на запрос Onliner в администрацию Калинковичского райисполкома о том, за что именно горожанке было вынесено предписание и какая буква закона нарушена, ответ так и не пришел.)

Заборы должны быть серыми. Чем закончилась история с муралом, который переполошил весь город

— Наверное, мы будем обжаловать это решение, надо только разобраться, как правильно действовать в таком случае, — уточнил Дмитрий.

 
 
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В этом мире все переменчиво: если еще год назад никого не интересовало, что нарисовано у тебя на заборе (особенно с «внутренней» стороны), то в конце 2020-го — начале...
 
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