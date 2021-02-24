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Days Gone выпустят на PC, озвучены системные требования
Источник материала: Onliner
Компания Sony продолжит делиться своими эксклюзивными играми для PlayStation с игроками на PC. В прошлом году вышла Horizon Zero Dawn, этой весной выйдет Days Gone. Страница игры уже
Об этом
Days Gone вышла на PlayStation 4 два года назад. На PC для игры разработчики рекомендуют иметь минимум 70 ГБ свободного места, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту не ниже уровня GTX 780 и процессор от Intel Core i5-2500K. Также рекомендуется устанавливать игру на SSD-накопитель.
2019 г, экшен, шутер, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Компания Sony продолжит делиться своими эксклюзивными играми для PlayStation с игроками на PC. В прошлом году вышла Horizon Zero Dawn, этой весной выйдет Days Gone. Страница игры уже...
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