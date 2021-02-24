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Days Gone выпустят на PC, озвучены системные требования

24.02.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Sony продолжит делиться своими эксклюзивными играми для PlayStation с игроками на PC. В прошлом году вышла Horizon Zero Dawn, этой весной выйдет Days Gone. Страница игры уже появилась в Steam, как и системные требования.

Об этом заявил глава PlayStation Джим Райан в интервью для GQ. По его словам, одной Days Gone компания не ограничится.

Days Gone вышла на PlayStation 4 два года назад. На PC для игры разработчики рекомендуют иметь минимум 70 ГБ свободного места, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту не ниже уровня GTX 780 и процессор от Intel Core i5-2500K. Также рекомендуется устанавливать игру на SSD-накопитель.

Игра Жизнь после. Специальное издание для PlayStation 4
12 отзывов
2019 г, экшен, шутер, приключения, одиночная игра, с 18 лет
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Компания Sony продолжит делиться своими эксклюзивными играми для PlayStation с игроками на PC. В прошлом году вышла Horizon Zero Dawn, этой весной выйдет Days Gone. Страница игры уже...
 
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