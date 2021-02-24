Days Gone выпустят на PC, озвучены системные требования

Источник материала: Onliner

Компания Sony продолжит делиться своими эксклюзивными играми для PlayStation с игроками на PC. В прошлом году вышла Horizon Zero Dawn, этой весной выйдет Days Gone. Страница игры уже появилась в Steam, как и системные требования.

Об этом заявил глава PlayStation Джим Райан в интервью для GQ. По его словам, одной Days Gone компания не ограничится.

Days Gone вышла на PlayStation 4 два года назад. На PC для игры разработчики рекомендуют иметь минимум 70 ГБ свободного места, 8 ГБ оперативной памяти, видеокарту не ниже уровня GTX 780 и процессор от Intel Core i5-2500K. Также рекомендуется устанавливать игру на SSD-накопитель.