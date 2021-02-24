Источник материала: Хартия'97

Немецкий суд вынес исторический приговор бывшему агенту спецслужб за пытки людей в Сирии 24.02.2021, 14:21

Фото: DW

Решение создало важный прецедент для других дел.

Суд немецкого города Кобленц приговорил бывшего агента сирийской секретной полиции Еяда А. к 4,5 годам лишения свободы за соучастие в преступлениях против человечества в Сирии.

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Такое решение является беспрецедентным, поскольку это первый в Германии случай, когда суд за пределами Сирии вынес решение о пытках, применяемых режимом президента Сирии Башара Асада.

Прокуроры утверждали, что 44-летний мужчина доставил не менее 30 антиправительственных протестующих в тайные тюрьмы возле Дамаска в 2011 году, известные как Аль-Хатиб, или отделение 251, где их пытали.

Для него требовали наказания в виде 5,5 лет лишения свободы. В то же время защита бывшего агента выступала за его оправдание, аргументируя свою позицию тем, что мужчину могли убить, если бы он не выполнил приказ. Кроме того, там говорили, что, несмотря на помощь Еяда А. во время задержаний людей, протестовавших против сирийского режима, он все-таки не выполнил приказ своего начальника — не расстрелял их.

Мужчина дезертировал в 2012 году, а через год убежал из Сирии. Проведя некоторое время в Турции и Греции, он прибыл в Германию в 2018 году, где его узнали вероятные жертвы пыток. Некоторые из них приехали в Германию как беженцы.

Еяда А. арестовали в 2019 году вместе с более высокопоставленным бывшим сирийским чиновником Анваром Г., который также находится под следствием в Кобленце.

Правозащитники надеются, что такое историческое решение станет прецедентом для других дел. При рассмотрении дела немецкие прокуроры ссылались на принцип универсальной юрисдикции в международном праве, который позволяет в других странах привлекать к ответственности в судебном порядке за военные преступления, совершенные иностранцами

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