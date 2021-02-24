Источник материала: Хартия'97

Полковника никто не ждет: почему Путина не пригласили на Мюнхенскую конференцию-2021 2 Лилия Корнилова, «Обозреватель»

24.02.2021, 14:04

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фото: AP

Международная изоляция Кремля нарастает.

4–6 февраля Запад отправил в Москву "голубя мира" — Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Дипломат возлагал большие надежды на этот визит, настаивая на необходимости диалога с Россией. Но несмотря на дипломатические "реверансы" Жозепа Борреля в морозной, заснеженной России, ждала не "теплая ванна", а "холодный душ" по принципу "все включено". Замена условного срока Навального на реальный, жестокий разгон мирных акций протеста, демонстративная высылка дипломатов Польши, Швеции и Германии, "публичная порка" на итоговой пресс-конференции с Лавровым — Боррель прошел все круги ада.

Визит оказался провальным по всем фронтам, о чем поспешила сообщить миру российская пресса. Официальный представитель МИД России Мария Захарова откровенно ликовала, рассказывая журналистам об унижении европейского дипломата: "Задача была провести эту публичную порку, которую они (Европейский союз — прим. авт.), мне кажется, очень тщательно планировали. И такой каскад: и про митинги поговорить, и про журналистов поговорить, и Навального сделать главной темой. Вот все в одну кучу смешать, вывалить и с довольным видом уехать восвояси. Не получилось". 45-летняя, в обычное время несколько "помятая", Мария Владимировна сияла в свете софитов как новая монета.

В России откровенно злорадствовали. Мол, европейского "голубя мира" отпустили: спасибо, что живым, хоть малость и "общипанным". Но как известно, хорошо смеется тот, кто смеется последним — путинская Россия в шаге от тотальной изоляции на международной арене.

К примеру, на прошлой неделе состоялось сразу два знаковых международных события: Мюнхенская конференция по безопасности — 2021 и встреча лидеров стран "Большой семерки" (G7). Ни на первом, ни на втором мероприятии не было представителей российской стороны.

Ранее Россия входила в группу, которая сейчас называется "Большая семерка" (тогда она называлась "Большая восьмерка"), однако после аннексии Крыма в 2014 году ее де-факто исключили. В настоящий момент этот авторитетный международный клуб объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. В свое время Дональд Трамп пытался вернуть Россию, но ему это не удалось. А вот Джозеф Байден сразу заявил, что США не намерены приглашать Россию — и точка.

В Москве прекрасно понимают, что до момента деоккупации временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей о возврате в "Большую семерку" речи не идет. А так как в планах Москвы освобождение украинских земель вряд ли значится, Путин устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова периодически рассказывает, что "Россия не стремится присоединиться к „семерке"" и "в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как „большая двадцатка"".

Если из "Большой восьмерки" Россию исключили после аннексии Крыма, то двери Мюнхенской конференции по безопасности оставались для нее открытыми — до последнего времени. Ежегодное мероприятие собирает политиков и военных лидеров из десятков западных стран, которые обсуждают важные вопросы международной безопасности. В 2007 году Владимир Путин произнес на конференции свою знаменитую речь, которая получила название "мюнхенской". Он заявил: "Россия — страна более чем с тысячелетней историей, практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Российские власти не собираются изменять этой традиции". По прошествии 14 лет "венцом" этой политики стало одиночество России на международной арене.

Мюнхенская конференция — 2021 прошла в онлайн-формате по ускоренной программе — три часа вместо трех дней. Главным гостем стал президент США Джо Байден. Действующий глава Белого дома еще ни разу не выступал на этой площадке, хотя лично Джо Байден дважды посещал конференцию в должности вице-президента при Бараке Обаме, а также в 2019 году.

"Я говорю сейчас как президент США в самом начале работы моей администрации, и я шлю конкретный сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. Мы не смотрим на то, что было. Мы смотрим вместе вперед… Соединенные Штаты полны решимости возобновить отношения с Европой", — начал свою речь Джо Байден. Одним из главных его нарративов стала поддержка Североатлантического Альянса: "США будут соблюдать, придерживаться статьи 5 договора. Это гарантия: нападение на одного — это нападение на всех".

Ключевой темой Мюнхенской конференции — 2021 стало трансатлантическое сотрудничество, и противостояние российской агрессии. Также впервые на этой международной площадке обсуждали Украину.

В частности, президент США Джо Байден отметил: "Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО. Он хочет разрушить наше трансатлантическое единство и нашу решимость, потому что для Кремля намного легче запугивать и угрожать отдельным государствам, чем договариваться с сильным и тесно объединенным трансатлантическим сообществом. Вот почему поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины имеет жизненно важное значение для Европы и США".

Нам нужно выработать жесткую повестку в отношении России, общую повестку дня. Мы должны предложить сотрудничество, с одной стороны, но, с другой, — мы должны ясно понять наши разногласия. Я могу только согласиться с президентом США в вопросе сильного ЕС. К сожалению, это не то, что Россия делает в этот момент", — поддержала его канцлер Германии Ангела Меркель. Говоря об Украине, она констатировала, что Минские соглашения не были воплощены в жизнь из-за гибридных провокаций со стороны России: "Когда речь идет о суверенитете и территориальной целостности Украины, мы не достигли никакого прогресса в последние годы. Минский процесс — это дипломатический инструмент, который может быть использован, но он не был успешным".

Заявления о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины сделали также другие участники конференции. Россию упоминали в своих выступлениях почти все, в основном, в связи со стремлением Москвы подорвать западные демократии, ослабить альянс (а если повезет, то и разрушить) США и Европы.

Отсутствие Владимира Путина председатель Мюнхенской конференции, бывший посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер объяснил тем, что "это американо-европейское мероприятие, цель которого — заставить нас объединить усилия для решения таких глобальных проблем, как изменение климата, пандемия и терроризм". В своем вступительном слове он сказал: "Когда мы смотрим на Европу сегодня, мы видим, что она окружена „огненным кольцом" из-за кровавых конфликтов на Востоке: в Украине и на Кавказе, а также на Юге — в Восточном Средиземноморье и на рубежах Африки. Мы снова наблюдаем за соревнованием великих держав. Международное право и институции находятся под угрозой".

В России прокомментировали свое отсутствие на Мюнхенской конференции — 2021 в духе: "Не очень-то и хотелось". Действительно, чем может быть интересно мероприятие, которое собирает мировых лидеров, политиков и экспертов по безопасности. Куда "интереснее" в это время торговаться с "последним диктатором Европы" — Александром Лукашенко, который в очередной раз прибыл в Сочи. Если раньше Владимир Путин общался с глазу на глаз с лидерами стран "Большой восьмерки", то теперь — с президентом, чья легитимность находится под большим вопросом.

К слову, даже встречам с Лукашенко придет конец. В кулуарах обсуждают, что "несмотря на сопротивление Минска, куратором белорусского кейса становится Дмитрий Медведев", якобы "через него будет идти вся координация вопросов стабилизации ситуации и дальнейшей интеграции".

"Полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет…" (напевать голосами солистов группы "Би-2").

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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