|
Продолжается давление на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк
Источник материала: Хартия'97
Продолжается давление на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк
Мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу.
22 февраля брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо после 12 суток ареста вышел из ИВС. А сегодня он рассказал
«Там в течение двух недель моя жена будет проходить судебно-психологически-психиатрическую экспертизу. Считаю, что это давление на человека, чтобы морально сломать, месть за позицию. Она не признает следователей, которые ходят к ней, и не дает никаких показаний, так как считает их преступниками», – сказал Андрей Шарендо.
В «Новинках» Полина не сможет получать писем. Напомним, Полину Шарендо-Панасюк задержали в собственной квартире 3 января. Против активистки «Европейской Беларуси» сфабриковали уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)