ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Продолжается давление на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк

24.02.2021 14:27 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Продолжается давление на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк

2
  • 24.02.2021, 13:45
Продолжается давление на активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк

Мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу.

22 февраля брестский активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо после 12 суток ареста вышел из ИВС. А сегодня он рассказал «Белсату», что его жену, мать двоих детей и активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк 23 февраля этапировали из Брестского СИЗО № 7 в «Новинки».

«Там в течение двух недель моя жена будет проходить судебно-психологически-психиатрическую экспертизу. Считаю, что это давление на человека, чтобы морально сломать, месть за позицию. Она не признает следователей, которые ходят к ней, и не дает никаких показаний, так как считает их преступниками», – сказал Андрей Шарендо.

В «Новинках» Полина не сможет получать писем. Напомним, Полину Шарендо-Панасюк задержали в собственной квартире 3 января. Против активистки «Европейской Беларуси» сфабриковали уголовное дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мать двоих детей принудительно направили на психиатрическую экспертизу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из дерева, но не изба. Классный деревянный дом с необычной отделкой фасада и шикарным интерьером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by