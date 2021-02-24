Источник материала: Хартия'97

Заморозка цен ведет к катастрофе экономики 1 24.02.2021, 13:30

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Время менять белорусские рубли на иностранную валюту.

Правительство экстренно замораживает цены. Это крайние меры в экономике, пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга» .

Если у вас когда-нибудь мелькала мысль о том, что сейчас самое темное время, после которого наступит рассвет, то придется вас разочаровать. Ад только начинается. И прежде всего экономический. Особенно с учетом того, что РФ, кажется, так и не выделит Беларуси новый кредит.

Власти приняли постановление, согласно которому с началом календарной весны цены на товары первой необходимости нельзя поднимать более, чем на 0,2% в месяц. Это касается 62 продуктов питания и 50 лекарственных препаратов.

Почему это приведет к катастрофе?

Учитывая, что в Беларуси подходят к концу ликвидные резервы, девальвация произойдет в любом случае, но своей заморозкой стоимости товаров режим подводит к тому, что при последующей неизбежной либерализации цен, товары вырастут до значений, гораздо более высоких, чем они были бы без заморозки, потому что на продукты в этом моменте будет просто сумасшедший спрос.

Более того, в 2014 году Мясникович пытался именно таким способом удержать ситуацию. Так, 20 декабря был заморожены цены, доллар стоил 10800 рублей. Прокопович бодро вещал, что никакой девальвации не будет. Но к новому году доллар было уже не купить. На черном рынке курс доходил до 15 тысяч. Через месяц 20 января 2015 года официальный курс установился на отметке 15 тысяч. То есть за считанные недели рубль просел более чем на 40 процентов.

В связи с тем, что оснований для роста зарплат нет абсолютно никаких, есть только один способ подготовиться к этой вспышке роста цен на продукты — обменять белорусские рубли на иностранную валюту и всегда иметь при себе ее запас на черный день.

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