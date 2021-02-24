Источник материала: Хартия'97

Светлана Алексиевич объявила о своем возвращении в Беларусь 1 24.02.2021, 13:23

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Светлана Алексиевич

Фото: charter97.org / Иван Межуй

Нобелевский лауреат планирует скоро увидеть новую страну.

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич анонсировала свое возвращение в Беларусь из Германии, где она сейчас находится на лечении.

По ее словам, которые приводит Белорусский фонд культурной солидарности , белорусам сейчас «очень важно сохраниться морально»: «Я думаю, это единственный выход из положения: надо сохранить уважение к себе. Впереди весна, она должна стать серьезным испытанием».

Писательница рассказала, что в августе видела на маршах такой плакат: «Беларусы, простите, что я не верила в вас и хотела уехать».

«Сейчас в Европе, как только слышат слово «белорусы», сразу бросаются с вопросами: «Как там у вас? Что там у вас?» Мы как политическая нация появились не только сами для себя, мы появились и для мира», — отметила она.

Алексиевич уверяет, что никогда бы не уехала, «если бы мое здоровье было чуть крепче»: «Но в моих планах, конечно, стоит весеннее возвращение в Минск. И я бы хотела вернуться в новую страну. Каждый из нас сегодня должен выстоять».

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