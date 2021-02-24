ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд в Китае заставит мужчину заплатить $ 7700 собственной жене за работу по дому

24.02.2021 14:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Пекина обязал мужа выплатить жене денежную компенсацию за работу по дому, которая ложилась на ее плечи в течение пяти лет. Женщина получит 50 тысяч юаней (около $ 7700).


А произошло это так: мужчина подал на развод, а женщина в ответ подала иск, в котором потребовала, чтобы бывший муж заплатил ей за то, что на протяжении всего брака он не отвечал ни за бытовые хлопоты, ни за воспитание ребенка.

Казалось бы, доказать это и получить деньги за домашний труд практически невозможно, однако суд принял решение, опираясь на новый Гражданский кодекс страны, который вступил в силу в 2021-м году.

Итого китаянка получит единовременную выплату за пять лет ежедневной работы по дому, а также алименты в размере двух тысяч юаней (около $ 309), которые будет получать ежемесячно.


Ранее разведенные супруги могли требовать о такой компенсации только в случае, если было подписано брачное соглашение. Теперь же договор не нужен: партнер, который в большей степени вкладывался в быт, воспитание детей, помощь пожилым родственникам или, кстати говоря, поддержку проектов супруга, получит денежную компенсацию.

Решение предсказуемо вызвало резонанс. В комментариях для прессы судья сообщил, что раздел совместного имущества пары после брака обычно подразумевает материальные вещи. «Но работа по дому представляет собой нематериальную ценность, и это следует учитывать», — сказал судья.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пекинский суд обязал мужа выплатить жене денежную компенсацию за домашние дела, которыми она занималась на протяжении пяти лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыбак в Индонезии нашел очень необычного акуленка с «человеческим лицом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by