Суд в Китае заставит мужчину заплатить $ 7700 собственной жене за работу по дому

Источник материала: Tut.by

Суд Пекина обязал мужа выплатить жене денежную компенсацию за работу по дому, которая ложилась на ее плечи в течение пяти лет. Женщина получит 50 тысяч юаней (около $ 7700).





А произошло это так: мужчина подал на развод, а женщина в ответ подала иск, в котором потребовала, чтобы бывший муж заплатил ей за то, что на протяжении всего брака он не отвечал ни за бытовые хлопоты, ни за воспитание ребенка.

Казалось бы, доказать это и получить деньги за домашний труд практически невозможно, однако суд принял решение, опираясь на новый Гражданский кодекс страны, который вступил в силу в 2021-м году.

Итого китаянка получит единовременную выплату за пять лет ежедневной работы по дому, а также алименты в размере двух тысяч юаней (около $ 309), которые будет получать ежемесячно.





Ранее разведенные супруги могли требовать о такой компенсации только в случае, если было подписано брачное соглашение. Теперь же договор не нужен: партнер, который в большей степени вкладывался в быт, воспитание детей, помощь пожилым родственникам или, кстати говоря, поддержку проектов супруга, получит денежную компенсацию.

Решение предсказуемо вызвало резонанс. В комментариях для прессы судья сообщил, что раздел совместного имущества пары после брака обычно подразумевает материальные вещи. «Но работа по дому представляет собой нематериальную ценность, и это следует учитывать», — сказал судья.