Рыбак в Индонезии нашел очень необычного акуленка с «человеческим лицом»

Источник материала: Tut.by

Рыбак из Индонезии нашел весьма необычного акуленка — из-за нарушений в развитии у него образовалось нечто, похожее на карикатурное человеческое лицо. Об этом рассказывает Daily Star.

48-летний Абдулла Нурен случайно поймал акулу, когда ловил рыбу у острова Роте Ндао в Индонезии в воскресенье, 21 февраля. Он даже не догадывался, что акула была беременна тремя детенышами, причем у одного из них есть отличительная особенность — два больших круглых глаза под носом.



Кадр из видео. Источник: Daily Star

Вероятнее всего, что тело акуленка деформировалось в утробе матери. У некоторых видов акул две матки, и эмбрионы могут повредиться в процессе перемещения из одной в другую. Видимо, так и произошло в этом случае.

Рыбак сообщил изданию, что забрал странную находку домой, несмотря на то, что соседи предлагали за нее деньги. Абдулла добавил: «Мой дом был переполнен людьми, которые хотели увидеть акулу. Многие люди хотят ее купить, но вместо этого я сохраню ее. Думаю, это принесет мне удачу».