|
Из дерева, но не изба. Классный деревянный дом с необычной отделкой фасада и шикарным интерьером
Источник материала: Tut.by
Облик этого деревянного дома, расположенного на берегу озера в городке Уосо (штат Висконсин), определяется сочетанием различных материалов: это круглое бревно и брус, доска и гонт, стекло и натуральный камень. Как пишет
Главный фасад одноэтажного строения композиционно состоит из нескольких архитектурных объемов, поэтому он кажется не вполне симметричным. Центральная часть представлена в виде фронтона, образованного выступающими вперед широкими свесами крыши. Их поддерживают массивные округлые балки, опирающиеся на такие же основательные стойки. Невысокие базы-опоры облицованы природным булыжником. С ними гармонируют две каминные трубы с аналогичной отделкой.
Два крыла здания решены хоть и созвучно, но немного по-разному. В одном крыле предусмотрена односкатная крыша с дополнительным верхним ленточным окном, в другом — двускатная кровля с тройным слуховым окном.
Обращенная в сторону озера просторная гостиная выделяется панорамным окном, повторяющим форму фасада и разделенным темными массивными деталями рамы. Открывающийся за окном пейзаж с перелеском и озером становится частью интерьерного декора.
Дом строился как место для встреч с друзьями и общения с родными. В доме и за его пределами все предусмотрено для приема гостей. Столы на кухне и в гостиной рассчитаны на большое количество персон. Веранда с камином и открытая площадка перед входом — любимые места для посиделок.
На первом этаже обустроена зона гостиной, столовой и кухни. Основные акценты пространства — массивный облицованный камнем камин и огромный остекленный фасад, открывающий великолепный вид на озеро. Мягкая мебель, обитая кожей и тканью, а также охотничьи трофеи дополняют внутреннее убранство.
Кухня оснащена современной техникой. Рабочая зона хорошо освещена. Она отделена от столовой «островом» с барными стульями. В ее интерьере преобладает сочетание оттенков натуральной древесины и металла.
Из столовой есть выход на застекленную веранду — любимое место в доме с удобными плетеными креслами и вторым камином, благодаря которому пребывание здесь комфортно в любое время года.
В другой части основного жилого уровня расположена хозяйская спальня. Она дополнительно освещена верхним ярусом окон. Через остекленную дверь можно выйти на террасу. Благодаря высокому потолку и гладким окрашенным стенам помещение воспринимается легким. Наличие смежной гардеробной экономит пространство, поскольку позволяет не загромождать его шкафами. Несколько жилых помещений также предусмотрены на нижнем уровне, куда ведет лестница из прихожей, в том числе гостевая спальня, обшитая досками разных оттенков.
Хозяйская спальня решена непривычно для дома из бруса: гладкие стены выкрашены в теплый красновато-терракотовый оттенок. Дополняют оформление дощатые полы, деревянные дверные и оконные рамы, простая основательная мебель и натуральный текстиль в сельском стиле.
Для защиты деревянных конструкций от всех факторов повреждения и износа, заделки швов, утепления и обработки цельных бревен использованы высококачественные герметики, пропитки и финишные покрытия.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Классный деревянный дом с необычной отделкой фасада и шикарным интерьером.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)