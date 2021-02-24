Из дерева, но не изба. Классный деревянный дом с необычной отделкой фасада и шикарным интерьером

Источник материала: Tut.by

Облик этого деревянного дома, расположенного на берегу озера в городке Уосо (штат Висконсин), определяется сочетанием различных материалов: это круглое бревно и брус, доска и гонт, стекло и натуральный камень. Как пишет houses.ru , особую роль играют большие панорамные окна в гостиной с камином. А еще это пример того, каким классным может быть интерьер деревянного дома: в нем ни одного намека на избитую тему «аля изба».



Фото: Dan Hoffman

Главный фасад одноэтажного строения композиционно состоит из нескольких архитектурных объемов, поэтому он кажется не вполне симметричным. Цент­ральная часть представлена в виде фронтона, образованного выступающими вперед широкими свесами крыши. Их поддерживают массивные округлые балки, опирающиеся на такие же основательные стойки. Невысокие базы-опоры облицованы природным булыжником. С ними гармонируют две каминные трубы с аналогичной отделкой.





Два крыла здания решены хоть и созвучно, но немного по-разному. В одном крыле предусмотрена односкатная крыша с дополнительным верхним ленточным окном, в другом — двускатная кровля с тройным слуховым окном.





Акцентированные красным цветом оконные рамы с тонкими переплетами и дверные проемы придают колорит фасадам.





Если главный фасад отличают большие площади остекления, то на противоположной стороне дома преобладают стены с малень­кими окошками. Их рамы также выкрашены в красный цвет.

Обращенная в сторону озера просторная гостиная выделяется панорамным окном, повторяющим форму фасада и разделенным темными массивными деталями рамы. Открывающийся за ок­­ном пейзаж с пере­­леском и озером стано­­вится частью интерьер­­ного декора.

Дом строился как место для встреч с друзьями и общения с родными. В доме и за его пределами все предусмотрено для приема гостей. Столы на кухне и в гостиной рассчитаны на большое количество персон. Веранда с камином и открытая площадка перед входом — любимые места для посиделок.





На первом этаже обустроена зона гостиной, столовой и кухни. Основные акценты пространства — массивный облицованный камнем камин и огромный остекленный фасад, открывающий великолепный вид на озеро. Мягкая мебель, обитая кожей и тканью, а также охотничьи трофеи дополняют внутреннее убранство.

Кухня оснащена современной техникой. Рабочая зона хорошо освещена. Она отделена от столовой «островом» с барными стульями. В ее интерьере преобладает сочетание оттенков натуральной древесины и металла.





Из столовой есть выход на застекленную веранду — любимое место в доме с удобными плетеными креслами и вторым камином, благодаря которому пребывание здесь комфортно в любое время года.





В другой части основного жилого уров­­­ня расположена хозяйская спальня. Она дополнительно освещена верхним ярусом окон. Через остекленную дверь можно выйти на террасу. Благодаря высокому потолку и гладким окрашенным стенам помещение воспринимается легким. Наличие смежной гардеробной экономит пространство, поскольку позволяет не загромождать его шкафами. Несколько жилых помещений также предусмотрены на нижнем уровне, куда ведет лестница из прихожей, в том числе гостевая спальня, обшитая досками разных оттенков.





Хозяйская спальня решена непривычно для дома из бруса: гладкие стены выкрашены в теплый красновато-терракотовый оттенок. Дополняют оформление дощатые полы, деревянные дверные и оконные рамы, простая основательная мебель и натуральный текстиль в сельском стиле.

Для защиты деревянных конструкций от всех факторов повреждения и износа, заделки швов, утепления и обработки цельных бревен использованы высококачественные герметики, пропитки и финишные покрытия.