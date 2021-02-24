Семь ИТ-компаний из Беларуси попали в список ста лучших аутсорсеров мира

Источник материала: Tut.by

Международная ассоциация профессионалов в области аутсорсинга (IAOP) опубликовала список компаний, которые попали в рейтинг под названием The 2021 Global Outsourcing 100. В них оказались и ИТ-проекты с офисами разработки, расположенными в Беларуси.



Фото: pixabay.com

Так, в их число попали:

A1QA

Bell Integrator

Ciklum

IBA Group

Intetics

Itransition

SolbegSoft

В dev.by уточняют , что в сотню также попала российская компании Artezio, у которой три центра разработки в Беларуси — в Минске, Могилеве, Витебске. При этом по сравнению с рейтингом прошлого года из сотни «вылетели» белорусские iTechArt Group и Qulix. Впрочем, некоторые из названных выше ИТ-фирм попадают в этот рейтинг уже не первый раз. Так, еще в 2017 году в нем оказывались пять из семи компаний, которые упоминались выше.

На сайте ain.ua добавляется, что ассоциация выбирает лучшие компании по четырем критериям: отзывы клиентов, полученные компанией сертификации и награды, инновационность решений, проекты корпоративной социальной ответственности.