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Семь ИТ-компаний из Беларуси попали в список ста лучших аутсорсеров мира

24.02.2021 14:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная ассоциация профессионалов в области аутсорсинга (IAOP) опубликовала список компаний, которые попали в рейтинг под названием The 2021 Global Outsourcing 100. В них оказались и ИТ-проекты с офисами разработки, расположенными в Беларуси.


Фото: pixabay.com

Так, в их число попали:

  • A1QA
  • Bell Integrator
  • Ciklum
  • IBA Group
  • Intetics
  • Itransition
  • SolbegSoft

В dev.by уточняют, что в сотню также попала российская компании Artezio, у которой три центра разработки в Беларуси — в Минске, Могилеве, Витебске. При этом по сравнению с рейтингом прошлого года из сотни «вылетели» белорусские iTechArt Group и Qulix. Впрочем, некоторые из названных выше ИТ-фирм попадают в этот рейтинг уже не первый раз. Так, еще в 2017 году в нем оказывались пять из семи компаний, которые упоминались выше.

На сайте ain.ua добавляется, что ассоциация выбирает лучшие компании по четырем критериям: отзывы клиентов, полученные компанией сертификации и награды, инновационность решений, проекты корпоративной социальной ответственности.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Некоторые из белорусских ИТ-фирм попадают в этот рейтинг уже не первый раз.
 
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