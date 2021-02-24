ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евгений Савин: Драгуна отстранили от сборной и запугали настолько, что он мне лично говорил, что боится

24.02.2021 14:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный блогер Евгений Савин рассказал о переписке со Станиславом Драгуном.





- В твоем выпуске много и рассказов про различные репрессии. А тебя самого какая история поразила больше всего?

- Если мы говорим именно про футбольные репрессии, то безусловно Шкурин (нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси при Лукашенко. — Прим.), как его хотели наказать, отправив в армию. Безусловно, Драгун, который в своем посте в Instagram, по большому счету, просто высказался против насилия, чтобы людей перестали бить. За это его отстранили от сборной на самый важный матч и запугали настолько, что он мне лично говорил: "Жень, я боюсь, я не буду говорить".

Я даже сделал скриншоты переписки, где он говорит: "Мне страшно признаться, но я боюсь". И мы после этого рассказываем, что спорт вне политики. В Беларуси спорт точно в политике. Наверное, какие-то санкции должны быть применены к федерации футбола (Беларуси. — Прим.), потому что то, что там происходит, — это безумие, — цитирует Савина dw.com.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный блогер Евгений Савин рассказал о переписке со Станиславом Драгуном.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Абсолютно драконовский документ». Чем грозит принятие закона «Об экстремизме»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by