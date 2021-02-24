Евгений Савин: Драгуна отстранили от сборной и запугали настолько, что он мне лично говорил, что боится

















- В твоем выпуске много и рассказов про различные репрессии. А тебя самого какая история поразила больше всего?





- Если мы говорим именно про футбольные репрессии, то безусловно Шкурин (нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин отказался играть за сборную Беларуси при Лукашенко. — Прим.), как его хотели наказать, отправив в армию. Безусловно, Драгун, который в своем посте в Instagram, по большому счету, просто высказался против насилия, чтобы людей перестали бить. За это его отстранили от сборной на самый важный матч и запугали настолько, что он мне лично говорил: "Жень, я боюсь, я не буду говорить".





dw.com. Я даже сделал скриншоты переписки, где он говорит: "Мне страшно признаться, но я боюсь". И мы после этого рассказываем, что спорт вне политики. В Беларуси спорт точно в политике. Наверное, какие-то санкции должны быть применены к федерации футбола (Беларуси. — Прим.), потому что то, что там происходит, — это безумие, — цитирует Савина



