ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девальвация: белорусский рубль снова подешевел ко всем валютам

24.02.2021 14:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российский рубль резко подорожал к белорусскому. Стоимость корзины валют выросла на 0,41% до максимума за 175 дней.

Курс доллара подрос на 0,0030 BYN до 2,6063 BYN/USD — максимума за 16 дней.

Доллар укрепился уже шестой раз подряд. Его общее укрепление за это время составило 0,0237 BYN, но с начала февраля стоимость американской валюты всё же снизилась на 0,0226 BYN.

урс евро вырос на 0,0061 BYN до 3,1684 BYN/EUR и оказался на максимуме за 21 день (три недели).

Евро дорожает уже четвёртый раз подряд. Его стоимость за это время подскочила на 0,0451 BYN, но евро всё ещё находится ниже уровня начала месяца на 0,0114 BYN.

Курс российского рубля подскочил на 0,0256 BYN до 3,5310 BYN/100 RUB. 

Напомним, что по итогам торгов понедельника сотня российских рублей подешевела до минимума за 19 дней, а сегодня она резко подорожала до максимума почти за полгода (175 дней).

Только российский рубль подорожал к белорусскому с начала февраля. Так, его стоимость выросла на 0,0852 BYN.

Центробанк России

На Мосбирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара снизился на 23 копейки до 73,7532 RUB/USD. Средневзвешенный курс евро вырос всего на 5 копеек до 89,71 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский рубль резко подорожал к белорусскому. Стоимость корзины валют выросла на 0,41% до максимума за 175 дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд вынес приговор мотоциклисту, который в Воложине насмерть сбил женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by