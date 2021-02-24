"Более эффективного способа для обвала экономики не придумаешь" Эксперты - о "заморозке" цен

Ярослав Романчук, комментируя скандальное постановление, пишет Телеграф . «Такое ощущение, что в правительстве сидят и думают, как бы взорвать ситуацию: надо ударить по ИП – раз, надо ударить по ценам, чтобы потребители поняли, что появляется товарный дефицит – два; что бы еще такого сделать, «раскачать ситуацию, чтобы белорусы поняли, что надо бороться до конца?» — иронизирует руководитель Центра Мизеса, экономист, комментируя скандальное постановление, пишет





«Более эффективного способа, чем заморозка цен, для обвала «совковой» экономики не придумаешь, поэтому постановление №100 – не что иное, как ускорение конца этой модели, которая уже со всех сторон сыплется и рушится», — считает Романчук.





По его мнению, такие действия приведут к дефициту продуктов и появлению серого рынка. Не исключает экономист, что качество оставшихся на полках продуктов снизится.





«То есть все то, что по крупицам собирали власти, будет рассыпаться. Это равнозначно удару, только более масштабному, по ПВТ – аресты учредителей управляющих компаний IT, «наезды» на них…» — уверен экономист.





Он заявил, что такие меры никого не спасают: «Поэтому на уровне теории заговора Роман Головченко очень серьезно воспринял события августа 2020 года и стал своеобразным «тихим катализатором» изменений в системе, чтобы ее обвалить».





Салiдарнасцi ». К чему приведет такое решение по мнению Романчука, читайте в полном интервью на сайте «».





Экономист Вадим Иосуб на своей странице в Фейсбуке был немногословен и лаконичен, комментируя решение правительства:





«По заморозке цен. Надо было сделать проще. Объявить социально значимыми товарами всю корзину, по которой Белстат инфляцию считает».





Экономика готовится к коллапсу?

В свою очередь, советник Светланы Тихановской, Франак Вячорка, считает, что Совет министров своим постановлением пытается держать под контролем то, что уже не контролируется.





«Лукашенковская экономика готовится к коллапсу. Запрет на рост цен на лекарства и базовые товары – это не первый, но очень тревожный звоночек. Они не понимают, что цены дубинками не побьешь и в автозак не забросишь», — заявил Вячорка.





«Дальше нас ждет инфляция, рост доллара, дефицит товаров. Экономика первой реагирует на этот политический кризис, в который нас загнал режим Лукашенко. От его ошибок страдают люди. Единственный выход из кризиса - новые выборы», — уверен он.





правительство Беларуси существенно ограничило рост цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. Напомним, поздно вечером 23 февраля стало известно, что





До конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены, а с 1 марта — не больше, чем на 0,2% в месяц. Примечательно, что вводится это после повышения НДС на лекарства, медизделия и некоторые продукты.

Кстати, власти своим "умным" решением выпустили джинна из бутылки. Если до этого дня цены росли согласно рыночным механизмам, то сегодня, вероятнее всего, они подскочат по принципу "на всякий случай".





Телеграм-канал Экономика приводит типичный комментарий на экономических форумах Онлайнера: "С утра поднимаю цены на 10%, моих товаров в списках нет, но кто его знает - что завтра будет".





А читатели телеграм-канала блогера Мотолько рассказывают такие истории:





"Сегодня в районе 11 часов дня в Рублевском, что в ТЦ GLOBO на Дзержинского в скором порядке меняли ценники на некоторые продукты, и по наблюдениям это были те самые социально значимые товары".





"Был вчера в этом Рублевском в районе 9 часов вечера. На кассе слышал, как кассирам сказали прийти раньше положенного, около 7 утра, т.к. нужно сегодня поменять успеть около 4000 ценников на новые".





"По поводу дефицита. Они просто повесят нагрузку на предприятия - сделают обязательную разнорядку - график поставок в магазины, тем самым убив экономику оставшихся пока на плаву заводов пищевой промышленности".





И еще, если кто не в курсе - сеть "Рублевский" принадлежит "другу" Лукашенко Александру Мошенскому. Он его сейчас арестует за рост цен?