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По каким принципам страны ОДКБ будут регулировать интернет ― Выборный
24.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
"Кибербуллинг, например, это как раз тот случай, когда через интернет-пространство, используя цифровые технологии и новые возможности, можно воздействовать на психику, особенно подрастающего поколения. Но это проблема не только одного государства — это проблема всех наших государств", ― рассказал Выборный.
С учетом тех новых вызовов и угроз, с которыми уже сталкиваются или могут столкнуться страны —члены ОДКБ в ближайшей перспективе (а это активность НАТО у границ Беларуси и России, санкционная политика и в целом возросшее напряжение на международной арене) сейчас сформировался мощный запрос на совершенствование законодательства, считает спикер. Причем законодательные нововведения должны "превзойти оборонительную повестку, когда мы только реагируем на те или иные факты", отметил он.
Как победить в "войне за мозги"
По словам Выборного, в период пандемии многие аспекты жизни перешли в онлайн, "соответственно, мы увидели и рост преступности, в некоторых государствах в интернете и цифровых технологиях он достиг 90 %".
"Главным вызовом для безопасности стран ОДКБ сейчас является деятельность, как мы видим, и зарубежных государств, подготовка и ведение борьбы в информационном пространстве, поскольку главная и ключевая задача ― это война в информационном поле за мозги. Всему миру известно, что выходцы из СНГ — это талантливые люди и прекрасная молодежь. Поэтому борьба за них, психологическое и интеллектуальное воздействие важны нашим так называемым "друзьям", ― сказал Выборный.
Для внешних игроков крайне важной целью является дестабилизация внутриполитической и социальной атмосферы внутри государств ОДКБ, и угроза кибератак увеличивается в связи с распространением мобильных сетей 5 поколения, добавил эксперт.
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В отдельных странах в период пандемии рост киберпреступности достиг 90%, в ближайший год странам ОДКБ нужно усилить координацию в сфере безопасности и...
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