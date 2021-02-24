Начал печь печенье - яйца подорожали: кто заметил рост цен на продукты?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Цены на длинный перечень товаров в Беларуси теперь будут регулировать. Среди них – крупы, мясо, рыба, яйца, картофель, кофе, чай, сахар, соль. А также туалетная бумага, подгузники, мыло, спички.

Чтобы выяснить, успели ли белорусы заметить рост цен на продукты, корреспонденты Sputnik вышли на улицы Минска - и столкнулись с самыми разными ответами.

"Только я начал печь свои любимые печеньки, и тут яйца подорожали. Про яйца вообще молчу - они мало того, что меньше стали, так еще и на пару копеек дороже", - делится один из жителей Минска с корреспондентами Sputnik.

Особенно на цены жалуются пенсионеры - правда, не все. Одна из собеседниц Sputnik уверяет – "это не подорожание".

"И раньше цены на овощную продукцию немного поднимались", - говорит пенсионерка и добавляет, что на акциях всегда находит то, что ей нужно по приемлемой цене, и ни в чем себя не ущемляет.

Но не все настроены так оптимистично. Одна пенсионерка признается, что раньше могла позволить себе рыбу дважды в неделю, теперь от этого пришлось отказаться. А кто-то констатирует: подорожал даже сахар - на 20 копеек.

Одна молодая мама заметила подорожание детского питания. А другая призналась, что не знает цен на продукты: по магазинам ходит муж, а "мужчины не жалуются" - даже на цены.

Замечает рост цен на продукты и молодежь. Один из собеседников Sputnik рассказал, что прежде мог позволить себе на обед суши или бургер в заведении, а теперь ходит в супермаркет и покупает на вынос первое, второе и третье.

Среди молодежи есть и те, кто пожимают плечами и удивляются вопросу. Кто-то просто не заметил роста цен, кто-то говорит, что умеет обходиться малым, так что стоимость продуктов "не волнует".

А одна участниц опроса призывает подумать о других, нематериальных, категориях.

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