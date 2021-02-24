|
Мировые разоруженческие механизмы находятся в затяжном кризисе – Макей
24.02.2021 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Международная конференция по разоружению в Женеве зарекомендовала себя как уникальная площадка для переговоров, однако сейчас она находится в затяжном кризисе, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.
Во время выступления по видеосвязи министр подчеркнул важную роль конференции в обсуждении вопросов контроля над вооружениями в мире, однако отметил, что она, "как и многие другие разоруженческие механизмы, находится в затяжном кризисе".
"В этой связи Беларусь, которая председательствовала на заключительной сессии конференции по разоружению в 2020 году, стремилась к активизации работы данной переговорной площадки и полному использованию ее нерастраченного потенциала", - сказал Макей.
Глава белорусского МИД добавил также, что от решений, принятых в сфере мировой безопасности и разоружения, зависят "мир, стабильность … и, в конечном итоге, само существование человечества".
Беларусь готова к работе
Из-за того, что международные договоренности в сфере контроля над вооружениями не всегда выполняются, уровень недоверия и напряженности между странами растет, что может привести к военным конфликтам.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Важным шагом на пути этой негативной тенденции является продление Россией и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ", - подчеркнул Макей.
Беларусь также готова предметно и конструктивно работать в области контроля над вооружениями, отметил министр иностранных дел страны. Он также напомнил, что Беларусь предложила возобновить обсуждение по "преодолению военно-политической напряженности и восстановлению доверия".
Минск также озвучивал идеи разработки международной декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности после того, как прекратил действовать договор о ликвидации таких ракет.
Что такое ДСНВ?
Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан президентами России и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-ом. Документ действует десять лет с возможным последующим продлением еще на пять лет.
Им предусмотрено уменьшение количества ядерных боезарядов обеими странами до 1550, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет тяжелых бомбардировщиков и подводных лодок – до 700.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мир напрямую зависит от эффективных решений в сфере разоружения, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)