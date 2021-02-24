Мировые разоруженческие механизмы находятся в затяжном кризисе – Макей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Международная конференция по разоружению в Женеве зарекомендовала себя как уникальная площадка для переговоров, однако сейчас она находится в затяжном кризисе, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Во время выступления по видеосвязи министр подчеркнул важную роль конференции в обсуждении вопросов контроля над вооружениями в мире, однако отметил, что она, "как и многие другие разоруженческие механизмы, находится в затяжном кризисе".

"В этой связи Беларусь, которая председательствовала на заключительной сессии конференции по разоружению в 2020 году, стремилась к активизации работы данной переговорной площадки и полному использованию ее нерастраченного потенциала", - сказал Макей.

Глава белорусского МИД добавил также, что от решений, принятых в сфере мировой безопасности и разоружения, зависят "мир, стабильность … и, в конечном итоге, само существование человечества".

Беларусь готова к работе

Из-за того, что международные договоренности в сфере контроля над вооружениями не всегда выполняются, уровень недоверия и напряженности между странами растет, что может привести к военным конфликтам.

"Важным шагом на пути этой негативной тенденции является продление Россией и США договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) ", - подчеркнул Макей.

Беларусь также готова предметно и конструктивно работать в области контроля над вооружениями, отметил министр иностранных дел страны. Он также напомнил, что Беларусь предложила возобновить обсуждение по "преодолению военно-политической напряженности и восстановлению доверия".

Минск также озвучивал идеи разработки международной декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности после того, как прекратил действовать договор о ликвидации таких ракет.

Что такое ДСНВ?

Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан президентами России и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-ом. Документ действует десять лет с возможным последующим продлением еще на пять лет.

Им предусмотрено уменьшение количества ядерных боезарядов обеими странами до 1550, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет тяжелых бомбардировщиков и подводных лодок – до 700.

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