«Абсолютно драконовский документ». Чем грозит принятие закона «Об экстремизме»?

Источник материала: Салiдарнасць

Любую критику власти могут посчитать «дискредитацией».





Проект закона «Об экстремизме» , по некоторым сведениям уже внесенный на рассмотрение Палаты представителей, — «абсолютно драконовский документ». О том, какими нововведениями предполагается задушить любую возможность протестов в Беларуси, рассказал директор по исследованиям центра EAST эксперт iSANS Андрей Елисеев в эфире Еврорадио :

— Я читал проект изменений в закон «О противодействии экстремизму». Если его примут, Беларусь будет буквально одной из нескольких стран в мире, которая имеет настолько репрессивное законодательство. Оно вводится только для того, чтобы задушить белорусские протесты, чтобы люди боялись сказать слово и выйти на улицу.

В тексте документа, отмечает эксперт, ничего не говорится о реальной террористической деятельности.

— Наиболее устрашающие предложения касаются того, что видом так называемой «экстремистской деятельности» становится, например, участие в несанкционированном мероприятии или «дискредитация Беларуси», «дискредитация органов государственной власти или госуправления», «дискредитация представителя власти». Это очень широкие и расплывчатые понятия. Таким образом, фактически душится свобода слова и свобода ассоциаций в любом виде.

При желании, если широко трактовать закон, как это любят у нас делать, можно будет признать экстремизмом даже абсолютно легитимную, фактологически обоснованную критику. Например, кто-либо скажет о пытках мирных протестующих. Но ведь белорусские власти этот факт не признают, утверждая, мол, вы преувеличиваете.

И, выходит, несмотря на сотни, тысячи доказательств пыток, высказывание факта, не признанного белорусскими властями, можно посчитать «дискредитацией органов государственной власти»?

Что еще в проекте закона вызывает наибольшую обеспокоенность специалистов? Помимо расширения перечня видов «экстремистской деятельности», Андрей Елисеев назвал увеличение количества тех органов власти, которые могут заподозрить в том или ином явлении, поступке, действии «экстремистскую деятельность» и инициировать разбирательство по этому поводу – в список попали даже местные органы власти.

— Также среди опасных новшеств — запрет на профессию, поскольку в законопроекте говорится, что человеку, отбывшему уголовное наказание за «экстремизм», запрещается в течение 5 лет заниматься медицинской, педагогической, издательской деятельностью. В таком виде это просто экономическое уничтожение специалиста!

Что сказано в законопроекте о «сочетании по схеме БЧБ» и в принципе об использовании национальной символики – бело-красно-белого флага и герба «Погоня»?

— Непосредственно о запрете бело-красно-белого флага пока формулировок нет, но очень детально расписаны формы и виды, в которых может быть продемонстрирована так называемая «экстремистская символика». И если белорусский суд признает бело-красно-белый флаг экстремистским, он будет подпадать под действие этого закона. А в тексте упомянуты любые изделия, их публичное использование в любой форме, художественные, креативные проявления — все это может приравниваться к «экстремистской деятельности», — рассказал Андрей Елисеев, напомнив, что де-факто флаг и даже просто вещи в бело-красно-белой гамме уже запрещены безо всяких юридических оснований.