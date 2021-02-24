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«Абсолютно драконовский документ». Чем грозит принятие закона «Об экстремизме»?
24.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Любую критику власти могут посчитать «дискредитацией».
— Я читал проект изменений в закон «О противодействии экстремизму». Если его примут, Беларусь будет буквально одной из нескольких стран в мире, которая имеет настолько репрессивное законодательство. Оно вводится только для того, чтобы задушить белорусские протесты, чтобы люди боялись сказать слово и выйти на улицу.
В тексте документа, отмечает эксперт, ничего не говорится о реальной террористической деятельности.
— Наиболее устрашающие предложения касаются того, что видом так называемой «экстремистской деятельности» становится, например, участие в несанкционированном мероприятии или «дискредитация Беларуси», «дискредитация органов государственной власти или госуправления», «дискредитация представителя власти». Это очень широкие и расплывчатые понятия. Таким образом, фактически душится свобода слова и свобода ассоциаций в любом виде.
При желании, если широко трактовать закон, как это любят у нас делать, можно будет признать экстремизмом даже абсолютно легитимную, фактологически обоснованную критику. Например, кто-либо скажет о пытках мирных протестующих. Но ведь белорусские власти этот факт не признают, утверждая, мол, вы преувеличиваете.
Что еще в проекте закона вызывает наибольшую обеспокоенность специалистов? Помимо расширения перечня видов «экстремистской деятельности», Андрей Елисеев назвал увеличение количества тех органов власти, которые могут заподозрить в том или ином явлении, поступке, действии «экстремистскую деятельность» и инициировать разбирательство по этому поводу – в список попали даже местные органы власти.
— Также среди опасных новшеств — запрет на профессию, поскольку в законопроекте говорится, что человеку, отбывшему уголовное наказание за «экстремизм», запрещается в течение 5 лет заниматься медицинской, педагогической, издательской деятельностью. В таком виде это просто экономическое уничтожение специалиста!
Что сказано в законопроекте о «сочетании по схеме БЧБ» и в принципе об использовании национальной символики – бело-красно-белого флага и герба «Погоня»?
— Непосредственно о запрете бело-красно-белого флага пока формулировок нет, но очень детально расписаны формы и виды, в которых может быть продемонстрирована так называемая «экстремистская символика». И если белорусский суд признает бело-красно-белый флаг экстремистским, он будет подпадать под действие этого закона. А в тексте упомянуты любые изделия, их публичное использование в любой форме, художественные, креативные проявления — все это может приравниваться к «экстремистской деятельности», — рассказал Андрей Елисеев, напомнив, что де-факто флаг и даже просто вещи в бело-красно-белой гамме уже запрещены безо всяких юридических оснований.
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Любую критику власти могут посчитать «дискредитацией».
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