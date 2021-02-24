О чем из СИЗО пишет Катерина Борисевич: «Если гараваць, так минут 10-20»

Источник материала: Салiдарнасць

«Девочки шутят, что даже здесь я, как на работе: бесконечно пишу. Если не отвечаю на письма, а такое бывает очень редко, пишу литературный дневник», — рассказывает в своих письмах из СИЗО Катерина Борисевич, судебный процесс над которой проходит в эти дни. TUT.BY публикует отрывки.





Фото: Belta via Reuters

О жизни

2 декабря 2020-го: «Дни летят быстро. То, как проходит время, зависит от человека. Можно сидеть, грустить и смотреть в потолок, а можно себя чем-нибудь занимать. Ну, ты (обращается к подруге. — прим. TUT.BY) поняла, что с моей энергией безделье невозможно. Часто вспоминаю твои слова: „Лучшее, что может быть, слушать и рассказывать истории друг другу“. У меня теперь склад жизненных историй и судеб. <…> Отчитываюсь, пью витамины D и В, ем овощи, мясо, сало. Кофе сократила до 1−2 чашек в день, делаю зарядку. Не хватает только крема и масок для лица. Красивой хочется быть всегда».

9 декабря 2020-го: «Что касается одежды, то имидж пришлось сменить. Вместо платьев и пиджаков теперь байки и штаны. Показ моды не устраиваю, поэтому всего хватает. Это как в отпуске: чем меньше вещей, тем лучше».

9 декабря 2020-го: «Не унываю, держусь и все время шучу. Еще не хватало, чтобы плакала. Дзеўка я деревенская, все выдержу».

22 декабря 2020-го: «Вопросы из серии «За что?» стараюсь не задавать и не рассуждать на эту тему. Как вы (обращается к девушке, которая написала ей. — Прим.) понимаете, ответ будет печальный, а мне больше позитивные эмоции подходят:) Подумаю об этом позже. Если захочу, конечно».

Ой…

8 декабря 2020-го: «Не знаю, что вы там себе придумали, но у меня уже пять тюбиков зубной пасты, почти сотня прокладок и медицинских масок. И кило конфет. Вы серьезно? И ни одной пачки туалетной бумаги. Ха-ха-ха. Но я все заказала в магазине, к счастью, мне поступили деньги на счет».

О буднях

5 января 2021-го: «Чтобы ты не переживала, опишу, что сейчас делаю. Утром сходила на прогулку, заварила зеленый чай и разложила стопки писем. Тут целая система: отдельно — кому ответила, отдельно — кому должна написать. Представила, что я в кафе на диванчике очень уютно устроилась. Отвлекаюсь только на шуточки:) Не хватает только букета с Комаровки.

Я за то, чтобы создавать свой мир везде. Даже в таких апартаментах. Это не значит, что у меня тут дольче вита, но лучше искать поводы для радости, чем для грусти. Как только начинаю язвить, соседи смеются: «Сиди там в своем кафе».

«Высылаю тебе цветочек (обращается к подруге. — Прим.). Настоящий, деревенский. Мне очень часто снятся цветы. Когда розы, просыпаюсь и возмущаюсь: «А где васильки, тюльпаны, пионы, георгины?» Фото рисунка в редакцию прислала подруга Катерины

«Стала немного раскрашивать рисунки. Не хватает ярких цветов. Поэтому прошу у одной девочки нарисовать то итальянское кафе, то красивый закат. Ставлю перед собой картинку — и вперед! Когда с воображением хорошо, можно быстро оказаться в кафе в Риме или на берегу моря».

О масле

17 декабря 2020-го: «Не знаю, писала или нет, но мне на счет поступили деньги. И я почти сразу «сходила» в магазин. Заказала сливочное масло (счастье теперь выглядит так), сгущенку, воду и туалетную бумагу. На следующей неделе повторю этот чудесный список. Масла много не бывает. В честь этого даже танец придумала. Новая девочка (в камере — Прим.), глядя на это, и слушая бесконечные шутки по этому поводу, спросила: «А у вас ритуал масла, да?» Я тут придумала ответ на все вопросы: «Ничаво. Держусь. Сало прогонит любую грусть». Салотерапия у нас в обед обычно. Бульбачка тоже имеется».

О соседках по камере

5 января 2021-го: «Твой вопрос про «не обижает ли кто», насмешил. Попробуй меня обидеть. На самом деле хорошие люди есть везде, и к каждому можно найти подход, если захотеть.

Публика в апартаментах разная, одни читают Чехова и Довлатова, другие — «Рабыню страсти». Но ведь читают же!»

15 декабря 2020-го: «Прямо сейчас у нас полная тишина: пишут письма, читают, рисуют, решают задачи. А потом начнется такой галдеж, что одну страницу можно перечитывать десять раз. Самые смешные моменты из книг зачитываю вслух. Кто-то тут пытался цитировать отдельные моменты из какой-то «Рабыни страсти», но мы запротестовали. Так мы и не узнали подробности про «платки любви». Думаю, это можно пережить».

О спорте и прогулках

5 января 2021-го: «Каждый день жду прогулку. Во-первых, во время нее занимаюсь спортом, танцами. Мы выучили уже 13! Сейчас работаем над еврейским и французским. <…> Во-вторых, все эти сборы на прогулку, напоминают детский сад. Одни хотят идти, вторые — нет. Потом сборы: натягивание теплых штанов, шапок, курток. Почти готово, но!!! Кто-то захотел в туалет, кто-то вспомнил, что хочет пить».

…и еще немного танцев

9 декабря 2020-го: «Неожиданно, что я стала танцевать? Да? А это я еще не пела:) Смотри, что уже умею: ирландский, «Дзеўка у сенях», «Месяц» и учили сейчас «Млын». Но я еще придумываю и свои, например, «денежный». Когда пришла квитанция о зачислении ста рублей (на счет в СИЗО — Прим.), я с ней танцевала, как бешеная пчелка:) Счастье какое! Смеялась, что так стала самой богатой женщиной. Села так с подарком за стол и с пафосом заказала… туалетную бумагу, воду, сливочное масло! Гуляць дык гуляць. Мерси всем».

О дочке и близких





Даша — дочка Катерины Борисевич. Фото: TUT.BY

Декабрь 2020-го: «От Дашки письма не приходят (письма от дочери и некоторых коллег Катерине почему-то не передают. — Прим.). Напиши (обращается к подруге. — Прим.) мне про нее подробнее: что она делает, как настроение, что с учебой?» <…> Ее единственное письмо перечитываю каждый день».

21 декабря 2020-го: «Как там родители? Если можно, проведи, пожалуйста, с мамой беседу на тему «все будет хорошо». Какая бы ситуация не была, нужно оставаться спокойными и сохранять чувство юмора. Оно мне очень сейчас помогает, а еще — книги».

О книгах

5 января 2021-го: «Недавно закончила перечитывать рассказы Довлатова, а до этого не могла оторваться от Жванецкого: «Скажите, в честь чего сегодня помидоры не рубль, а полтора»? «В честь нашей встречи, мадам». Сейчас взялась за десятую книгу «Одноэтажную Америку». Читала раньше, но все равно интересно. Какое это было невероятное путешествие в 1935 году! Еще один стимул перечитать Ильфа и Петрова — литературный дневник. Тогда его не вела, а сейчас — да».

О мечтах близких

21 декабря 2020-го: «Ты (обращается к подруге — Прим.) спрашиваешь, чего мне хочется. Сыра и выглядеть? как в 18. Вот вам задание — подготовьте мне приличный «лук» на январь и маски для лица такие, чтобы я сразу звезда. На заседании (суда — Прим.) должна быть красивой».

…и когда откроют границы

14 января 2021-го: «Помнишь (обращается к подруге. — Прим.), мы хотели рвануть в Рим? Вот скажи, что нам мешало? Утро в моем любимом городе мы обязательно начнем с завтрака в кафе. Там всегда царит атмосфера шума, гама, громко играет музыка, шипят кофеварки, кричат итальянцы. Прорвемся через толпу к барной стойке и потеряем голову от витрины со сладостями. Ну, что закажем? Капучино, апельсиновый сок или тарелку с круассанами? Усядемся за столик на улице, наденем солнечные очки и начнется наша «дольче вита».

«О, бела!» — будут кричать итальянцы, а мы будем хихикать. Разложим карту на столе, начнем обсуждать, куда рвануть. Понятно, что ты зависнешь у Колизея под восхищенные отзывы: «Вот скажи, как это можно было сотворить?» Сделаем сотню кадров <…> Потеряемся в узких улочках, зависнем у каждого разноцветного дома, над которым свисают пахучие розовые цветы <…>».

Из писем Марине Золотовой

«Марина, здравствуйте. <…> [Эта] моя командировка знатная, конечно, [получается]:) Прямо неожиданная, такой крутой маршрут, но вырулим. Вспомните, что я говорила во время последней встречи: «Главное, оставаться реалистом. И я остаюсь».

«Каждый день по 4−5 часов уходит на письма, строчу вам, а доходит ли что-то — вопрос. <…> Что касается писем [мне], то идут из всей страны. Пишут читатели, герои публикаций. И не только из Беларуси, из Швеции, Америки. В общем, не переживайте. С такой поддержкой все будет хорошо. <…> Картинки и декорации меняются, близкие люди, надеюсь, — нет. Уверена, ребята крутые, и скоро обнимемся».

«Во время уборки вышла спонтанная планерка. Обсуждали, что можем запустить местную газету, набросали тем, обратный адрес volodarka.net. Пишите письма <…>».

«Теперь меня можно брать в любой поход, серьезно. Научу резать батон и масло ниткой, из «агрессивного» лука сделать «нежный», высушить вещи с помощью бутылки. Не женщина, а находка.

<…> За меня не переживайте, курить не стала, а вот спортом заниматься — да. Сегодня вообще было счастье: гуляли два часа. Во время прогулки можно стоять, а можно танцевать и делать зарядку. Мне, конечно, подходит второй вариант. Жизнь — это движение .

<…> Наконец-то, стала есть по часам. Оценила здешние щи, перловку с говядиной, рыбу каждый день. <…> Планирую, когда передадут маски для лица, устраивать спа-салон. <…> А жизнь, конечно, интересная штука, хоть из журналистики уходи в писатели.

Собственный корреспондент в неволе К.Б.».

О том, что выше нос

21 декабря 2020-го: «Вы (обращается к коллегам и друзьям. — Прим.) когда собираетесь мне врать, хоть договаривайтесь, чтобы версия была одна:) а то [факты в письмах не сходятся. Почитала]. Думаю, во дела! Оставила их там, а они уже наворотили, грустят, вздыхают. Вот села написала шесть писем, что запрещаю [отчаиваться]! <…> Сегодня одна девочка получила прекрасное письмо с запахом, там было написано: «Веселый запах для женщин, которые собираются повеселиться». Вот утром сходили в баню, накануне сделала маску для лица. Сияю, мисс Володарка, прямо».

1 февраля 2021-го: «Не понимаю всех ваших переживаний: не унываешь, молодец. <…> Во-первых, у меня классная семья, друзья и коллеги. Чувствую вашу здоровенную поддержку. Во-вторых, ты (обращается к подруге. — Прим.) сама знаешь, без смеха не могу, если гараваць, так минут 10-20. Дальше это начинает бесить. <…> И да, я обожаю жизнь. Если смотреть глобально, я счастливый человек. Временные трудности закончатся, и наступит время для встреч, признаний, радости и любви».