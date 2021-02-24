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Трибьют-концерты группы Linkin Park пройдет в Минске весной
Источник материала: Tut.by
Большой концерт в честь Дня рождения лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона
Группу Linkin Park можно уверенно назвать культовой группой нулевых, легендами целого поколения и одним из самых успешных американских рок-коллектива. Количество поклонников группы исчисляется миллионами, а за почти двадцать лет деятельности было продано более 100 миллионов копий всех альбомов.
20 марта в Минске пройдет вечер памяти легендарного Честера Беннингтона, хиты которого получили мировое признание, объединив молодых и опытных ценителей качественной рок-музыки. В этот вечер песни Linkin Park прозвучат в исполнении трибьют-группы Lincoln Park. Музыканты создадут атмосферу драйва, за которой снова и снова приходят тысячи фанатов разных поколений.
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Большой концерт в честь Дня рождения лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона пройдет 20 марта в клубе «Брюгге». Песни коллектива прозвучат в исполнении минской...
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