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Трибьют-концерты группы Linkin Park пройдет в Минске весной

24.02.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большой концерт в честь Дня рождения лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона пройдет 20 марта в клубе «Брюгге». Песни коллектива прозвучат в исполнении минской трибьют-группы Lincoln Park.


Фото: vk.com/lincoln_park_by

Группу Linkin Park можно уверенно назвать культовой группой нулевых, легендами целого поколения и одним из самых успешных американских рок-коллектива. Количество поклонников группы исчисляется миллионами, а за почти двадцать лет деятельности было продано более 100 миллионов копий всех альбомов. Трагедия, связанная с вокалистом группы, стала настоящим шоком и сильнейшим потрясением для всего музыкального мира. Но жизнь продолжается, а песни Linkin Park не перестают слушать и любить. Несколько раз в году фанаты по всему миру устраивают вечера памяти Честера Беннингтона и его песен.

20 марта в Минске пройдет вечер памяти легендарного Честера Беннингтона, хиты которого получили мировое признание, объединив молодых и опытных ценителей качественной рок-музыки. В этот вечер песни Linkin Park прозвучат в исполнении трибьют-группы Lincoln Park. Музыканты создадут атмосферу драйва, за которой снова и снова приходят тысячи фанатов разных поколений.

Когда: 20 марта, 19.00
Где: клуб «Брюгге»
Сколько: 25 — 35 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Большой концерт в честь Дня рождения лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона пройдет 20 марта в клубе «Брюгге». Песни коллектива прозвучат в исполнении минской...
 
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