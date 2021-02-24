Трибьют-концерты группы Linkin Park пройдет в Минске весной

Источник материала: Tut.by

Большой концерт в честь Дня рождения лидера группы Linkin Park Честера Беннингтона пройдет 20 марта в клубе «Брюгге». Песни коллектива прозвучат в исполнении минской трибьют-группы Lincoln Park.



Фото: vk.com/lincoln_park_by

Группу Linkin Park можно уверенно назвать культовой группой нулевых, легендами целого поколения и одним из самых успешных американских рок-коллектива. Количество поклонников группы исчисляется миллионами, а за почти двадцать лет деятельности было продано более 100 миллионов копий всех альбомов. Трагедия , связанная с вокалистом группы, стала настоящим шоком и сильнейшим потрясением для всего музыкального мира. Но жизнь продолжается, а песни Linkin Park не перестают слушать и любить. Несколько раз в году фанаты по всему миру устраивают вечера памяти Честера Беннингтона и его песен.

20 марта в Минске пройдет вечер памяти легендарного Честера Беннингтона, хиты которого получили мировое признание, объединив молодых и опытных ценителей качественной рок-музыки. В этот вечер песни Linkin Park прозвучат в исполнении трибьют-группы Lincoln Park. Музыканты создадут атмосферу драйва, за которой снова и снова приходят тысячи фанатов разных поколений.

Когда: 20 марта, 19.00

Где: клуб «Брюгге»

Сколько: 25 — 35 рублей Купить билет