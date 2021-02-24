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В Гомеле снова осудили водителя, который пьяным насмерть сбил детей, отсидел, выпил - и снова насмерть сбил
Источник материала: Tut.by
В Гомеле вынесли приговор 46-летнему Владимиру Гончарову, который летом
Гончарову дали семь лет колонии в условиях общего режима с принудительным лечением от алкоголизма.
Кроме этого, потерпевшим сторонам — 17-летнему Артему и матери погибшей Кристины — по иску выплатят в качестве компенсации морального вреда 75 и 50 тысяч рублей соответственно.
Но платить эти деньги должна будет жена Гончарова: она в суде была гражданским ответчиком, так как является владелицей машины, на которой обвиняемый совершил смертельное ДТП.
Женщина иск не признала: сообщила суду, что у нее таких денег нет, принесла справки с работы о размере заработной платы — она не превышает 300 рублей.
Гончаров просил суд не требовать с супруги денег. «Во всем виноват только я. Пусть все вешают на меня и из меня все высчитывают, буду выплачивать до конца своей жизни».
Напомним,
А потом оказалось, что несколько лет назад Гончаров уже отсидел за аналогичное ДТП. В октябре 2008 года он, пьяный и без прав, въехал в Ветке в компанию детей — тогда погибли два мальчика, 10 и 13 лет. При этом водитель даже не остановился: оставил детей умирать на асфальте, приехал домой и лег спать.
Гончарова тогда приговорили к семи годам лишения свободы (это было максимальное наказание).
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В Гомеле снова осудили водителя, который пьяным насмерть сбил детей, отсидел, выпил - и снова насмерть сбил
В Гомеле вынесли приговор 46-летнему Владимиру Гончарову, который летом сбил двоих несовершеннолетних велосипедистов - девушка от полученных травм умерла на месте....
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