ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле снова осудили водителя, который пьяным насмерть сбил детей, отсидел, выпил - и снова насмерть сбил

24.02.2021 14:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гомеле вынесли приговор 46-летнему Владимиру Гончарову, который летом сбил двоих несовершеннолетних велосипедистов — девушка от полученных травм умерла на месте. И это не первое смертельное ДТП мужчины: несколько лет назад при похожих обстоятельствах он сбил пятерых детей в Ветке.


Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Гончарову дали семь лет колонии в условиях общего режима с принудительным лечением от алкоголизма.

Кроме этого, потерпевшим сторонам — 17-летнему Артему и матери погибшей Кристины — по иску выплатят в качестве компенсации морального вреда 75 и 50 тысяч рублей соответственно.

Но платить эти деньги должна будет жена Гончарова: она в суде была гражданским ответчиком, так как является владелицей машины, на которой обвиняемый совершил смертельное ДТП.

Женщина иск не признала: сообщила суду, что у нее таких денег нет, принесла справки с работы о размере заработной платы — она не превышает 300 рублей.

Гончаров просил суд не требовать с супруги денег. «Во всем виноват только я. Пусть все вешают на меня и из меня все высчитывают, буду выплачивать до конца своей жизни».


Напомним, трагедия произошла 18 июля прошлого года недалеко от аэропорта Гомель. Гончаров на своих «жигулях» съехал на правую обочину и там сбил 16-летних велосипедистов Кристину и Артема. Девушку отбросило на проезжую часть дороги, где на нее наехал другой автомобиль — Alfa Romeo. От полученных травм она умерла на месте. Парня с травмами доставили в больницу. Позже экспертиза установила: Гончаров был пьян, в его крови обнаружили более двух промилле алкоголя.

А потом оказалось, что несколько лет назад Гончаров уже отсидел за аналогичное ДТП. В октябре 2008 года он, пьяный и без прав, въехал в Ветке в компанию детей — тогда погибли два мальчика, 10 и 13 лет. При этом водитель даже не остановился: оставил детей умирать на асфальте, приехал домой и лег спать.

Гончарова тогда приговорили к семи годам лишения свободы (это было максимальное наказание).

Читайте также

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле вынесли приговор 46-летнему Владимиру Гончарову, который летом сбил двоих несовершеннолетних велосипедистов - девушка от полученных травм умерла на месте....
 
Новости дня
Новости разные
 
По каким принципам страны ОДКБ будут регулировать интернет ― Выборный
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by