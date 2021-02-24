Ремастер Diablo II сравнили с оригинальной игрой. Выглядит впечатляюще

Источник материала: Onliner

Blizzard в этом году собирается выпустить ремастер Diablo II, который получит подзаголовок Resurrected. К наследию знаменитой серии обещают отнестись со всем уважением. Показали несколько кадров из версии пре-альфа. Энтузиасты уже сравнили эти кадры с оригинальной игрой и остались под впечатлением. Хорошим.

Ранние кадры игрового процесса выглядят очень хорошо, анимации персонажей и монстров при 60 кадрах в секунду выглядят непривычно, но крайне радуют. В целом кажется, что разработчики проделали отличную работу по улучшению визуальных эффектов и сохранили общий художественный стиль.

Diablo II Resurrected выйдет на PC и актуальных консолях нынешнего и прошлого поколений. Будет доступен кросс-прогресс на различных платформах.