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Ремастер Diablo II сравнили с оригинальной игрой. Выглядит впечатляюще

24.02.2021 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Blizzard в этом году собирается выпустить ремастер Diablo II, который получит подзаголовок Resurrected. К наследию знаменитой серии обещают отнестись со всем уважением. Показали несколько кадров из версии пре-альфа. Энтузиасты уже сравнили эти кадры с оригинальной игрой и остались под впечатлением. Хорошим.

Ранние кадры игрового процесса выглядят очень хорошо, анимации персонажей и монстров при 60 кадрах в секунду выглядят непривычно, но крайне радуют. В целом кажется, что разработчики проделали отличную работу по улучшению визуальных эффектов и сохранили общий художественный стиль.

Diablo II Resurrected выйдет на PC и актуальных консолях нынешнего и прошлого поколений. Будет доступен кросс-прогресс на различных платформах.


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Blizzard в этом году собирается выпустить ремастер Diablo II, который получит подзаголовок Resurrected. К наследию знаменитой серии обещают отнестись со всем уважением....
 
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